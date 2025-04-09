蘇澳5.8地震萬里搖 萬里國小疏散318學生操場避難

今天上午9時53分宜蘭縣蘇澳鎮深72km（(宜蘭縣蘇澳鎮）發生芮氏規模5.8地震，新北市3級，萬里區萬里國小老師發現很搖晃，當時是第二節上課，先廣播請學生躲桌下，接著再把全校318名學生全部疏散到操場避難，約等十餘分鐘才回教室上課。

新北市消防局表示，新北地震3級，目前119尚未受理災害報案電話。不過，萬里多名里長表示，今天搖滿大的，十分有感，已請里民如有狀況馬上通報。

萬里國小表示，剛剛宜蘭外海發生地震，師生疏散到操場目前安全無虞，請家長不用擔心，學校持續留意餘震狀況。

學校學務處表示，今天上午正在上第二節課時突然有地震，當時覺得比較搖，馬上廣播請學生就地躲桌子下方，由於震度比平時大一點，第二次搖時再廣播請所有學生疏散到操揚。國小共有249名學生，幼兒園有69人，總共318人全部安全疏散到操場，老師在旁協助，學生全都帶上安全護具防護頭部安全。