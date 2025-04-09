快訊

川普想用關稅逼製造業回流 反讓建廠工程延宕甚至喊卡

白冰冰向他購入豪宅 王中平被爆是「隱形富豪」身價上億

蘋果Apple TV+推限時優惠！前3個月僅要60元咖啡錢 申請步驟一次看

蘇澳5.8地震萬里搖 萬里國小疏散318學生操場避難

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
蘇澳5.8地震新北很搖，萬里國小疏散318學生操場避難。圖／圖／萬里國小提共
蘇澳5.8地震新北很搖，萬里國小疏散318學生操場避難。圖／圖／萬里國小提共

今天上午9時53分宜蘭縣蘇澳鎮深72km（(宜蘭縣蘇澳鎮）發生芮氏規模5.8地震，新北市3級，萬里區萬里國小老師發現很搖晃，當時是第二節上課，先廣播請學生躲桌下，接著再把全校318名學生全部疏散到操場避難，約等十餘分鐘才回教室上課。

新北市消防局表示，新北地震3級，目前119尚未受理災害報案電話。不過，萬里多名里長表示，今天搖滿大的，十分有感，已請里民如有狀況馬上通報。

萬里國小表示，剛剛宜蘭外海發生地震，師生疏散到操場目前安全無虞，請家長不用擔心，學校持續留意餘震狀況。

學校學務處表示，今天上午正在上第二節課時突然有地震，當時覺得比較搖，馬上廣播請學生就地躲桌子下方，由於震度比平時大一點，第二次搖時再廣播請所有學生疏散到操揚。國小共有249名學生，幼兒園有69人，總共318人全部安全疏散到操場，老師在旁協助，學生全都帶上安全護具防護頭部安全。

教務主任許慶雄老師表示，因為萬里國小是防災重點學校，平常因應核二做了很多的練習，今天上午有兩次地震搖晃，學校預警系統第二次有響，因此決定疏散，疏散過程學生井然有序，都按平時的練習的SOP按表操課，約等十多分鐘沒有地震後，再回去學校上課。

蘇澳5.8地震新北很搖，萬里國小疏散318學生操場避難。圖／萬里國小提共
蘇澳5.8地震新北很搖，萬里國小疏散318學生操場避難。圖／萬里國小提共
蘇澳5.8地震新北很搖，萬里國小疏散318學生操場避難。圖／萬里國小提共
蘇澳5.8地震新北很搖，萬里國小疏散318學生操場避難。圖／萬里國小提共

地震 萬里

延伸閱讀

郭鎧紋：3月下旬全世界一口氣出現10個規模6以上地震

蘇澳規模5.8地震後16.6秒國家級警報、台北也收到 氣象署：因中深層地震

好嚇人！有感地震蔣萬安報平安 湧網留言驚：超大力搖晃

國家級警報響！上午9時53分宜蘭蘇澳規模5.8地震 最大震度4級

相關新聞

蘇澳5.8地震萬里搖 萬里國小疏散318學生操場避難

今天上午9時53分宜蘭縣蘇澳鎮深72km（(宜蘭縣蘇澳鎮）發生芮氏規模5.8地震，新北市3級，萬里區萬里國小老師發現很搖...

高雄小一童遭老師搧頭抓髮關辦公室 情緒崩潰服藥治療

高雄市鳳山區某國小傳出教師不當管教事件，一名國小一年級孩童遭老師出手搧頭、抓頭髮，還被關在辦公室座位下方，孩童母親今出面...

影／師拿美工刀架脖揚言血濺學生 桃園家長哽咽籲換校長

桃園市會稽國小有導師上周因不滿學生成績，竟拿美工刀架在自己脖子上，稱要把血噴在學生身上。家長今群起到市府前陳情，淚訴孩子...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

U15世中運2度低溫 竹南國中劉子渝代表中華隊跳高奪銅

苗栗縣2女田徑選手今年入選國家隊，上周出國門參加體育競技，其中竹南國中三年級學生劉子渝，參加在塞爾維亞所舉辦的U15世界...

新竹縣長楊文科授旗全中運代表隊 頒發加菜金勉勵選手

114年全國中等學校運動會將於4月19日至4月24日一連6天在台南市舉行，新竹縣長楊文科今親自為新竹縣代表隊授旗，並頒發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。