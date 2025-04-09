影／師拿美工刀架脖揚言血濺學生 桃園家長哽咽籲換校長

桃園市會稽國小有導師上周因不滿學生成績，竟拿美工刀架在自己脖子上，稱要把血噴在學生身上。家長今群起到市府前陳情，淚訴孩子事後痛苦，令人不捨。教團也痛批學校1年來爭議不斷，呼籲市長盡快換掉不適任校長。教育局表示，將調查追究責任，至於是否撤換校長？目前尚未回應。

市議員黃瓊慧昨爆料，會稽國小一名3年級班導，上周三因看到班上同學數學成績不佳，竟拿美工刀架在自己脖子上，稱「我要把刀子割下去、讓血噴在你們身上，讓你們好好嘗嘗享受我的血」，讓孩子非常害怕。校方則回應，該教師從行政轉教職可能適應不良、壓力大，目前已請長假休養。

教團和多名家長今前往市府前陳情。家長黃小姐指出，該名老師不只一次失控，包含撕毀考卷、將物品丟到走廊外，下雨天強迫學生下樓撿拾，這次甚至威脅學生生命安全，亮出美工刀揚言要血濺現場。

黃小姐說，日前家長會向校長反映此事，校長卻選擇包庇，甚至考慮將該師轉調特教科擔任組長，「我真的不知道學校哪裡出了問題？校長，你哪裡螺絲鬆了？」

黃小姐哽咽說，事發後孩子們回家非常安靜，不願意說話或表達，「孩子當下真的覺得是不是他考不好，應該接受制裁、應該離開這個世上」，連普通班孩子都沒有辦法用言語表達痛苦，特教科的孩子要怎麼辦？「你們為什麼要這樣子對待孩子啊！」她也批評教育局處理消極，只跟校長「反映、提醒」，未採取實質行動，讓家長很無力。

桃園市教師會理事長陳俊裕表示，這次事件發生後，該校校長鄭家興在家長委員群組中，起初回應消極，家長投訴教育局後，才被迫召開校事會議；而鄭近來涉及多起爭議，包括隱匿性平案件、特教生遭受長達一學期不當管教與體罰、疑似偽造家長會聲明涉及刑法偽造文書、在網路上發表國家認同爭議言論違反公務員忠誠義務，甚至公開邀約性交易，嚴重戕害教育人員形象。

陳俊裕批評，教育局面對各種檢舉與證據，僅採信校長一面之詞開脫，認為未經判刑或調查確定前不需啟動不適任調查，只以考核個別處理，標準「寬鬆到無法置信」，與基層教師動輒被送不適任調查形成強烈對比。

他強調，校長掌握更多行政權力與資源，不作為或處理不當的危害更甚於教師，呼籲市長張善政督促教育局積極處理，在進行不適任調查同時勒令校長暫離職位，並派人暫代校務，不要等到傷害造成，才來「遺憾」、「痛定思痛」。