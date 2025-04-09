高雄小一童遭老師搧頭抓髮關辦公室 情緒崩潰服藥治療
高雄市鳳山區某國小傳出教師不當管教事件，一名國小一年級孩童遭老師出手搧頭、抓頭髮，還被關在辦公室座位下方，孩童母親今出面控訴，該名老師經常出言羞辱、暴力對待學生，她屢次和老師溝通無果，孩子目前需服用身心藥物穩定情緒，而她在轉學原因上寫「老師不當管教」，疑似也遭校方改成「改變環境」，至今從未收到校方致歉。
該母親說，孩子回家常說老師態度很兇、常拿棍子動手打人，次數多到數不清，老師檢查作業時會「少帶一樣打一下」，要求孩子不能跟家長說，先前她的孩子就遭老師正面揮手打頭部，眼角有大面積紅腫，當下還被老師抓著頭髮帶至走廊，許多學生都有看到施暴一幕，另外孩子也曾因干擾班級秩序，遭老師要求關在辦公室座位下方禁足。
母親坦言，孩子平時確實個性較活潑、抗壓性較差，曾發生干擾同學上課情形，「但老師出言侮辱、暴力對待，每個家長都不能接受」，孩子上學期已經開始接受早療治療，她也屢次和老師溝通孩子狀況，老師仍採用原教育方式，導致孩子在一連串事件後出現嚴重情緒障礙，缺乏自信尊嚴，4月初已就診心智科，目前必須服用身心藥物穩定情緒。
母親指出，該老師還曾把班級幾名較吵鬧的學生照片，公布在家長群組內，讓孩子遭所有人評斷、貼標籤；她在3月5日事件發生前，都採軟性態度去了解孩子狀況，對老師說會把孩子帶回家管教、積極治療孩子情緒問題，但仍遭老師屢次暴力對待，老師也從未提供任何輔導資源，直到孩子轉學後，她才從新學校得知有輔導室資源、資源班等。
3月5日發生事件後，該孩子已在3月10日辦理轉學；但母親表示，當時她在轉學原因上寫明是「老師不當管教」，但事後卻發現校方只在教育系統上稱「改變環境」，且事件至今已過一個月，學校都未對此事件說明並道歉。市議員李雅靜表示，這名老師然坦承打人，但家長沒有驗傷和相關照片，無法提告，只能向教育局申訴；教育局則表示，目前正查明事件，追究相關人違失責任。
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