籌赴美比賽經費 北投國中女壘隊 義賣運動吊帶

台北市北投國中女壘隊繼U15亞洲盃第一名、U15世界盃第四名的優異表現後，近期又獲邀赴美參與「貝比魯斯聯盟U16壘球世界大賽」，但赴美經費高達400萬，超過8成學生又是弱勢，隊員努力製作獨特運動吊牌義賣籌經費，校方也向各界尋求協助。

「這些孩子非常有天分也認真努力。」校長陳澤民表示，這是我國首次受邀女子壘球代表隊參加U16的國際賽事，但眼下最困難是400萬旅費，包含機票、交通和食宿費等，隊上有學生家境清寒，去年到日本打球甚至還帶著她們到市場推銷自家農產品，這次面臨更大挑戰，且7月就要比賽，機票更要趕快買，否則只會愈來愈貴。

陳澤民回憶，孩子去年到日本，大都是第一次出國，無法掩飾喜悅但仍守規矩，在餐廳用完餐會把碗筷擺放整齊，讓主辦單位稱讚台灣孩子的優秀國際禮儀。

這群孩子也靠自己力量圓夢，利用北投自造教育及科技中心教學資源，使用AI圖樣設計製作獨特的運動吊牌，參扶輪社所辦的假日公益家庭日活動義賣。

九年級隊長柯子慧表示，利用訓練及賽事間空檔，在科技中心學雷射切割課，大家都很有成就感，也希望盡快賺到足夠旅費，赴美為國爭光。

學校也向教育局、立委及其他可能的捐款方尋求協助，並與北投在地多個協會合作。教育局副局長陳素慧說，學校補助計畫送進來後會評估比賽性質，向體育署和北市體育局申請國家隊補助，並洽詢慈善團體，也會協助申請清寒基金補助。