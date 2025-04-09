聽新聞
0:00 / 0:00

籌赴美比賽經費 北投國中女壘隊 義賣運動吊帶

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北投國中女壘隊屢創佳績，將赴美國參與「2025貝比魯斯聯盟U16壘球世界大賽」，隊員製作獨特運動吊牌義賣，要籌400萬出國費。圖／北投國中提供
北投國中女壘隊屢創佳績，將赴美國參與「2025貝比魯斯聯盟U16壘球世界大賽」，隊員製作獨特運動吊牌義賣，要籌400萬出國費。圖／北投國中提供

台北市北投國中女壘隊繼U15亞洲盃第一名、U15世界盃第四名的優異表現後，近期又獲邀赴美參與「貝比魯斯聯盟U16壘球世界大賽」，但赴美經費高達400萬，超過8成學生又是弱勢，隊員努力製作獨特運動吊牌義賣籌經費，校方也向各界尋求協助。

「這些孩子非常有天分也認真努力。」校長陳澤民表示，這是我國首次受邀女子壘球代表隊參加U16的國際賽事，但眼下最困難是400萬旅費，包含機票、交通和食宿費等，隊上有學生家境清寒，去年到日本打球甚至還帶著她們到市場推銷自家農產品，這次面臨更大挑戰，且7月就要比賽，機票更要趕快買，否則只會愈來愈貴。

陳澤民回憶，孩子去年到日本，大都是第一次出國，無法掩飾喜悅但仍守規矩，在餐廳用完餐會把碗筷擺放整齊，讓主辦單位稱讚台灣孩子的優秀國際禮儀。

這群孩子也靠自己力量圓夢，利用北投自造教育及科技中心教學資源，使用AI圖樣設計製作獨特的運動吊牌，參扶輪社所辦的假日公益家庭日活動義賣。

九年級隊長柯子慧表示，利用訓練及賽事間空檔，在科技中心學雷射切割課，大家都很有成就感，也希望盡快賺到足夠旅費，赴美為國爭光。

學校也向教育局、立委及其他可能的捐款方尋求協助，並與北投在地多個協會合作。教育局副局長陳素慧說，學校補助計畫送進來後會評估比賽性質，向體育署和北市體育局申請國家隊補助，並洽詢慈善團體，也會協助申請清寒基金補助。

北投 日本 機票

延伸閱讀

北投國中女壘隊籌400萬赴美 學生自製運動吊牌義賣

世中運／U15男子體操 國家教練之子鄭丞佑跳馬摘金

南市府與企業聯手 推庇護農藝工場蔬菜箱

新竹幼教團體攜手清大EMBA 義賣助老扶幼募款近70萬

相關新聞

籌赴美比賽經費 北投國中女壘隊 義賣運動吊帶

台北市北投國中女壘隊繼U15亞洲盃第一名、U15世界盃第四名的優異表現後，近期又獲邀赴美參與「貝比魯斯聯盟U16壘球世界...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

因中央總預算刪減 彰化民代曝國小合唱團參賽須1天來回

彰化市平和國小毛毛蟲合唱團最近將前往嘉義市參加全國師生鄉土歌謠比賽原民語系組別，民進黨籍縣議員楊子賢指出，由於獲補助金額...

桃園1國小老師不滿學生成績差 竟揮刀恐嚇喊「血噴你們身上」

桃園市會稽國小今遭爆料，上周有導師因不滿學生成績不佳，竟拿出美工刀揮舞、威嚇，嚇壞在場學生，校方事後還一度想將該師調任特...

北投國中女壘隊籌400萬赴美 學生自製運動吊牌義賣

北投國中女壘隊屢創佳績，繼U15亞洲盃第一名、U15世界盃第四名的優異表現後，近期獲邀將遠赴美國參與「2025貝比魯斯聯...

台南鐵路地下化軸線縫合大翻轉 學校出現這些問題期盼做好設計

台南鐵路地下化工程加速進行中，預計明年底火車就地下化，上方要闢設綠廊道，其中北區的聖功女中、開元國小都被徵地，成功國中與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。