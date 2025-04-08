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桃園1國小老師不滿學生成績差 竟揮刀恐嚇喊「血噴你們身上」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市會稽國小有導師因不滿學生成績不佳，竟拿出美工刀揮舞、威嚇，嚇壞在場學生。教育局表示，學校已完成通報程序，後續將追究相關責任。圖／AI生成
桃園市會稽國小有導師因不滿學生成績不佳，竟拿出美工刀揮舞、威嚇，嚇壞在場學生。教育局表示，學校已完成通報程序，後續將追究相關責任。圖／AI生成

桃園市會稽國小今遭爆料，上周有導師因不滿學生成績不佳，竟拿出美工刀揮舞、威嚇，嚇壞在場學生，校方事後還一度想將該師調任特教組長，引發爭議。對此，校方受訪指，該師今已自行請長假，學校將開會調查。教育局表示，學校已完成通報程序，後續將追究相關責任。

桃園市議員黃瓊慧今爆料，會稽國小一名3年級班導，上周三因看到班上同學數學成績不佳，竟拿美工刀架在自己脖子上，說自己不想活了，還對學生說「我要把刀子割下去、讓血噴在你們身上、噴在你們的作業上，讓你們好好嘗嘗享受我的血」，嚇壞在場學生，事後校長卻決定將這名班導調任特教組長，讓人無法接受。

校長鄭家興受訪回應，該教師過去長期擔任行政工作，直到去年8月才重返導師職務，可能適應不良，加上近期面臨期中考壓力，導致情緒波動較大；雖老師稱拿出刀子僅是簡單比劃，但仍被學生投訴，剛好也有一名學生的家長是校內幼兒園教師，立即向學務處反映。

鄭家興說，學校接獲通報後，迅速啟動校安通報機制，並將該教師調離現職，學校除啟動校事會議調查，也要求該老師就醫接受心理評估，目前該師已請3個月長假。

鄭家興也澄清，調任特教組長一職僅是校方討論的選項之一，當時討論此方案，是因若要讓老師調離現職須安排適當位置，特教組長職位目前由一名代理教師擔任，故有調動的可能性，但尚未定案便遭外流；現在老師雖已請假，學校仍會繼續進行調查程序，維護學生受教權益。

桃園市教育局表示，經該校說明，該師是因求好心切一時情緒失控，目前請假調養身心，學校另聘其他教師接手該班級教學工作，特教組長一職經了解也未有任何異動，學校已依規定完成通報程序，後續教育局也會追究相關責任。

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