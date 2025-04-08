北投國中女壘隊籌400萬赴美 學生自製運動吊牌義賣

北投國中女壘隊屢創佳績，繼U15亞洲盃第一名、U15世界盃第四名的優異表現後，近期獲邀將遠赴美國參與「2025貝比魯斯聯盟U16壘球世界大賽」，但赴美經費龐大，超過8成學生是清寒弱勢，經費籌措更為困難，隊員以AI設計圖樣，製作獨特運動吊牌，義賣籌逾400萬出國費。

北投國中女壘隊近年來表現優異，近三年除奪下全國國中冠軍外，2023年更組隊取得U15亞洲盃第一名、U15世界盃第四名的優異表現，為北市與中華代表隊在女子壘球項目取得國際賽輝煌成績，更受邀其參加「2025貝比魯斯聯盟U16壘球世界大賽」。

「這些孩子非常有天份也認真努力」校長陳澤民表示，這次是我國首次受邀女子壘球代表隊參加U16的國際賽事，但眼下最為困難是400萬旅費，包含機票、交通、食宿費等，隊上有87%的學生家境清寒，去年到日本打球甚至還帶著她們到市場推銷自家農產品，這次面臨更大挑戰，且7月就要比賽，機票更要趕快買，否則只會越來越貴。

陳澤民回憶，孩子去年到日本打球，大多是第一次出國，踏上日本淨土時，眼神中喜悅無法掩飾但仍守規矩，在餐廳用完餐會把碗筷擺放整齊，並向餐廳工作人員致謝，讓國際主辦單位也稱讚台灣小朋友優秀國際禮儀，這次得知可以飛往美國打球，孩子們也很開心，也希望能過透過各界力量幫助這群孩子完成夢想。

而這群孩子也自發性做起義賣小物，結合學校科技中心以奮戰到底的意象，使用AI圖樣設計，製作出別出心裁的運動吊牌，九年級隊長柯子慧表示，「義賣紀念品從隊員們，初步構想一步步從無到有地實現出來」，並利用訓練及賽事間空檔，學習數位設計雷切課，大家都很有成就感，也希望盡快賺到旅費，赴美為國爭光。

陳澤民表示，接下來除了募款、小物義賣外，學校已向教育局、立法委員及其他可能的捐款方尋求協助，目前離目標旅費還有一段距離，預計也會舉行記者會向大眾說明情況，並與北投在地很多協會合作，若有假日市集等活動可以設置攤位義賣。