台南鐵路地下化軸線縫合大翻轉 學校出現這些問題期盼做好設計
台南鐵路地下化工程加速進行中，預計明年底火車就地下化，上方要闢設綠廊道，其中北區的聖功女中、開元國小都被徵地，成功國中與大光國小雖未被徵地，但也都受到影響。3所國中小都要求在廊道上開大門或側門，聖功也要改大門。家長反映，開元被徵地後影響車輛動線，要求做好規畫，方便車輛通行與學生進出。
工務局副局長表示，鐵路地下化後將闢建長5.94公里綠廊道，總經費25.86億元，因地下化工程中有挖到歷史遺址及文物，廊道的設計也都會將文資融入其中，讓綠廊道具文化、人本、公園與道路特色，而學校與家長的建議也都會納入設計參考。
台南市區的發展被鐵路從中畫開，隨著地方發展，加重交通壓力，鐵路地下化後，上方成為綠廊道，使發展軸線縫合，帶來翻轉式的改變。工務局已完成鐵路地下化園道開闢工程決標，相關設計規畫已展開，其中北區開元國小、成功國中、大光國小、聖功女中緊鄰鐵道，地下化後
此路段的園道規畫除影響學校門面，也將帶動周邊發展。
工務局4月7日邀集成功國中、大光、開元國小會勘，成功國中與開元國小都要求把大門改到綠廊道，大光國小則要設側門。開元國小因鐵路地下化受影響較大，緊鄰鐵道部分土地被徵收，以致使得原本兩個可互通的停車場被阻斷，目前通道僅人可通行，校方與家長要求設計時能還給應有的動線，以利進出。另開元國小的校門位於巷子內，經常塞車，特別是下雨時常有塞到動彈不得的困擾，希望藉由綠廊道的大門徹底改善這一問題。
聖功女中因鐵路地下化，西側停車場部分土地被徵收，停車改在大樓地下室及臨北園街的停車場，另校門口前通實踐街的道路已封閉，學生上下學僅能由北園街通行，常造成居民不便，校方將校門口往東移，目前施工中，並將融入新意象，也希望市府在設計上能兼顧交通動線以利學生上下學。
市議員蔡宗豪指出，鐵路地下化後綠園道的規畫應與地方民眾妥善溝通，確保居民交通安全及便利性。施工階段應向民眾宣導徹底降低居民通勤不便；可仿效高雄駁二大港橋邊，打造特色景點帶動並活化周邊經濟，以及讓台南城市美學更上層樓。
市議員陳怡珍也表示，市府在設計鐵路地下化後道路動線及綠廊規畫前，務必充分蒐集地方居民意見。以北區原開元路、北門路周遭鐵路動線為例，由於該區域鄰近4所學校，屆時校方恐依道路動線配合，增加側門或調整大門位置，要求教育局和工務局務必一同規畫協助，確保學生通行的便利與安全。
陳怡珍也要求，綠園道沿線景觀應有一致性規畫，並適當融入鐵道意象，以及在地人文及生態元素，讓下一代能夠從中理解過往的鐵道歷程與文化；同時要注意排水系統規畫的重要性，避免未來淹水狀況發生；而綠廊樹種及花種的選擇，也需考慮後續維護的便利，避免竄根及嚴重落葉影響環境。
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