台南成功國小拆建7年 2019入學生可望返校畢業

台南市中西區成功國小建校逾百年，2018年拆除重建，師生暫借北區文賢國中上課，6屆學生未在原校畢業，校方今天表示，新建校舍預定4月底點交，2019年入學生可望返校畢業。

創建於日本明治45年（西元1912年）的成功國小，位於台南市舊城區成功路，一牆之隔就是國定古蹟赤崁樓，成功國小2018年拆除校舍重建。老校友說，記憶所及，成功國小曾整建1次，現在是第2次。

成功國小因鄰近赤崁樓、台灣縣署遺構等重要文化資產，納入赤崁文化園區整體規劃，拆建時，全校師生暫借文賢國中上課，原訂2024年寒假完工後返校，但因升級校園設備，完工日延後。

依成功國小校舍拆建時程計算，施工已7年，6屆學生未在原校畢業，其中2018年入學生更未曾在原校上過課，終其6年國小求學過程全在文賢國中；一名中途轉到文賢國中上課、明年就要升上大學的畢業生告訴中央社記者，未在原校畢業，有點可惜。

成功國小對面正是百年歷史的鴨母寮市場，人口稠密，車水馬龍，居民說，成功國小拆建工程施工數年，不知何時完工。

校方今天接受中央社記者訪問說，成功國小校舍預定4月底點交，在安全及空間考量下，2019年入學生可望6月返校畢業；校方也規劃讓2018年入學畢業生明年返校參觀。

校方表示，目前成功國小學生276人，今年應屆畢業生60人；校方期待儘速完成驗收、使用執照發放，暑假期間搬遷回到原校。

成功國小創校時名為台南女子公學校，創校之初主要是接收第一公學校（現為南大附小）、第二公學校（現為立人國小）女學生。

成功國小於1928年改稱「明治公學校」，1937年男女兼收，1941年改為「明治國民學校」，1945年更名為台南市中區第一國民學校，1947年改名為光復國民學校、成功國民學校，1968年施行9年國教後，改名為成功國民小學。