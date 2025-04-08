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東海奪遠見USR大學社會責任4大獎 校長：我們是有使命感的大學

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
東海大學以「大學永續報告書」獲得報告書組首獎，為全場最高榮譽，校長張國恩（右）從教育部次長葉丙成手中接下獎項。圖／東海大學提供
東海大學以「大學永續報告書」獲得報告書組首獎，為全場最高榮譽，校長張國恩（右）從教育部次長葉丙成手中接下獎項。圖／東海大學提供

2025年第六屆「遠見」USR大學社會責任獎今頒獎，東海大學一舉奪下四項大獎，其中，東海更以「大學永續報告書」獲得報告書組首獎，為全場最高榮譽。東海大學校長張國恩表示，一所大學的價值，不是看它獲得多少榮耀，而是看它是否始終記得為誰而存在，「東海之所以能做這些事，是因為我們從來沒有忘記，我們是一所有使命感的大學。」

東海大學多年來已多次獲得「遠見」USR獎項，被譽為USR實踐的常勝軍，今年更以制度整合、內容厚實、成果具體再度榮登榮耀巔峰，展現大學在永續治理與社會實踐上的堅實能量。

校長張國恩表示，大學過去對社會的付出相對較少，他們連續3年獲得首獎，也讓東海在教學環境、教師專業發展與校園治理上，因應永續概念全面轉型，包含設立永續素養課程，更堅定推動他們長年珍視的勞作教育精神。

東海大學指出，第六屆「遠見」USR大學社會責任獎，東海榮獲四項大獎，分別為「大學永續報告書組首獎」，展現從勞作教育起步，融合AI科技、人文關懷與治理策略的全方位報告撰寫力；「福祉共生組楷模獎」，推動高齡照護與弱勢社群共學，建立開放式養生村與銀髮共學模式；「生態共好組楷模獎」，執行「一所大學守護一條河」，推動水文治理、社區參與環境教育深度結合；以及「人才共學組績優獎」，透過數位學伴計畫，陪伴超過1萬3千位偏鄉小學生，落實教育公平與數位轉型。

東海表示，這些獎項背後，凝聚的是東海師長群策群力的心血與校務長期規劃的成果。張嘉修副校長帶領團隊撰寫的永續報告書，將策略、敘事與成果整合為具深度與溫度的實踐文件；劉正副校長整合健康照護與AI應用於高齡議題，形塑新型態共學村落；林惠真研發長帶領學生守護河川、實地調查、連結社區。

另外，林啟超教授與陳仕偉教授合作推動跨領域數位學習計畫，創造偏鄉孩子與東海學子間的雙向成長。陳鶴文與黃兆璽兩位處長則統合校內策略資源，推動東海USR三軸六面向的整合架構，形成制度支持與價值文化並進的實踐體系。

東海大學校長張國恩親自領軍，連續3年拿下遠見USR大學社會責任獎最高獎項。圖／東海大學提供
東海大學校長張國恩親自領軍，連續3年拿下遠見USR大學社會責任獎最高獎項。圖／東海大學提供

偏鄉 東海大學 永續

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