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不支持母語教學？遭指打壓台語教育 台中賴厝國小校長：別混為一談

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

台中市「一群支持母語人士」向媒體爆料，指賴厝國小校長趙祝凌「打壓台語教育」阻撓該校老師提出的「台灣台語沉浸式教學計畫」執行，明天要赴市府陳情，請市長盧秀燕主持公道。但趙祝凌今表示，她一向支持母語教學，並無打壓之事，只是希望協助計畫能依行政規定執行。

「一群支持母語人士」說，該校6名老師推動台語教學有成，在自然、社會等領域使用台語授課，並提出「台灣台語沉浸式教學計畫」持續推動。但趙祝凌去年8月到任後，卻發函國教署及6位老師，表示6位老師須撰寫每個活動子計畫，經國教署核定通過後才可執行。

他們說，事實上國教署並未如此要求，而且賴厝國小執行此計畫多年，早獲國教署認可為亮點績優學校。因此國教署還曾為此函文台中市政府教育局，請協助賴厝國小遵循相關規定辦理。

「一群支持母語人士」指控，國教署去年3月中再度發文，交辦教育局協助賴厝國小提出「台灣台語沉浸式教學計畫」114新學年度計畫的申請，並寬限申請時程以「專案處理」。但是趙祝凌都不與團隊教師溝通，再三宣稱「我才是計畫主持人，計畫引起許多爭端，賴厝國小沒有能力執行此計畫」。他們不希望因為校長對台語的偏見，中斷賴厝國小多年來的努力成果。

趙祝凌上午說，她上任後站在保護同仁的立場，希望釐清相關行政作業規定，例如採購方式、經費核銷以及如何請假等都必須依規定辦理，這樣才能夠讓計畫如期、如質的執行，和所謂支不支持母語教學是兩件事。甚且，她向來支持推動母語教學，希望勿混為一談，並能體諒學校保護老師的用心。

她說，依行政規定，她就是計畫的主持人，要為每項計畫支出核章、負責，歡迎老師有意見隨時溝通。

台灣台語 國教署 母語教學

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