嘉市優質教育家長肯定 小一新生周五報到…這7所國小總量管制

嘉義市國小11、12日統一辦理114學年度小一新生報到（登記）作業。依據戶政機關提供設籍學齡兒童資料，新生分發人數2193人，與去年差不多，新生每班25人未減少，總量管制學校：興嘉、文雅、港坪、精忠、志航、興安及嘉大附小等7校。

市府說，區公所3月31日完成新生入學通知單分送作業，提醒家長若未收到通知單，請主動聯繫學區學校辦理登記報到事宜。教育處長郭添財說，今年新生報到作業持續採用「線上及現場報到雙軌並行」方式進行，家長可依需求選擇適合方式辦理。

收到入學通知單後，可掃描通知單上的QR Code，或登入「嘉義市國小新生報到入口網」（網址：https://one.cy.edu.tw/new），依指示填寫資料並提交問卷，即可完成線上報到手續。

教育處鼓勵家長踴躍使用線上報到服務，不僅節省往返時間，也可降低現場等候的不便；如需現場報到，學校會安排專人協助，確保報到流程順暢無虞。

教育處提醒，列總量管制學校的國小：興嘉、文雅、港坪、精忠、志航、興安及嘉大附小等校。設籍上述學區學生，請家長務必備齊相關登記資料（如入學通知單、戶口名簿正本與影本、順位審查證明文件等），指定時限內完成線上或實體登記。

新生入學排序結果將依各校公告為準，請家長密切留意相關資訊。若對新生報到作業有任何疑問，歡迎電話詢問學區學校，或洽詢嘉義市政府教育處 、連絡電話（05）2254321轉359、395。