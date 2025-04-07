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養蚵、五分車探索在地文化 嘉縣2偏鄉小學獲閱讀磐石獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣六嘉國中老師鄭佳芳（右二）獲閱讀推手個人組獎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣六嘉國中老師鄭佳芳（右二）獲閱讀推手個人組獎。圖／嘉義縣政府提供

教育部日前公布114年度推動閱讀績優學校、團體及個人評選得獎名單，嘉義縣網寮國小及蒜頭國小以養蚵業、候鳥生態、台糖五分仔車等在地文化探討，雙雙榮獲「閱讀磐石學校」；另大鄉國小校長曾南薰與六嘉國中老師鄭佳芳榮獲「閱讀推手個人組獎」，嘉義縣立圖書館榮獲「閱讀推手團體組獎」。

網寮國小以「飛閱書海 樂讀蚵學 Ready, Oyster, Fly」方案獲獎，透過走讀探索在地家鄉文史、蚵養殖產業與豐富的鳥類生態，培養學生的雙素養閱讀能力。校長王伯安表示，學校所在網寮村具備獨特地理位置與在地產業特色，OYSTER 閱讀力（「觀察 （Observe）」、「產出 （Yield）」、「建構（Structure）」、「遷移 （Transfer）」、「評估 （Evaluate）」與「反思 （Reflect）」），讓孩子們一步步從愛讀、能讀到跨讀、E讀。

蒜頭國小以「五分仔車接世界 三讀培力造名人」方案獲獎，透過在地糖鐵文化探索與跨國學習交流，成功培養閱讀力與國際視野。教務主任郭盈傑表示，學校課程以家鄉文化為基礎，選定糖鐵五分仔車與魅力六腳為探究主題，同時推動「三讀培力」，透過「愛讀、自讀、永讀」的學習策略，引導學生養成自主閱讀習慣。

蒜頭國小教學組長林建安說，三讀培力是全國獨創，下課時間全校教職員與學生學習闖關與對話的活動。而另一個獨創是還書時的提問活動，從中了解孩子們讀懂了多少，不懂就教策略。校長張美志表示，成果來自全體師生努力，未來將持續推動閱讀。

六嘉國中老師鄭佳芳以「閱讀，佇嘉」方案獲獎，六嘉國中學區面臨人口老化、學生外流及圖書館長期資源匱乏等困境，為改善閱讀環境，學校於2019年成立新圖書館，由鄭佳芳擔任圖書推動教師，著手整理近1萬5千冊書籍，提升圖書管理系統。

嘉義縣立圖書館以「老幼共讀 樂學抵嘉」方案獲獎，縣圖自2021年起先後改造兒童室及分齡分眾的閱讀空間，將圖書館打造成全齡化的社區大書房，為人民生活休閒學習的空間，並積極提供學習資源，如藝文研習、講座、展覽等，更致力發展與學校的合作，推動行動書車到校、送書箱到學校等服務，讓學生享有豐富的閱讀資源。

教育處長李美華表示，這次獲得「閱讀磐石獎」的學校與教師，無論是透過在地文化的探索、國際學習交流，還是創新閱讀推動方案，都展現了教育工作者不懈的努力與奉獻，閱讀是學習的基石，縣府將繼續支持、推動各項閱讀計畫。

教育部閱讀磐石獎成績出爐，嘉義縣蒜頭國小表現亮眼。圖／嘉義縣政府提供
教育部閱讀磐石獎成績出爐，嘉義縣蒜頭國小表現亮眼。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣立圖書館獲閱讀推手團體組獎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣立圖書館獲閱讀推手團體組獎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大鄉國小校長曾南薰（右）獲閱讀推手個人組獎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大鄉國小校長曾南薰（右）獲閱讀推手個人組獎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣網寮國小獲獎師生高興不已。圖／台灣偏鄉兒童基金會提供
嘉義縣網寮國小獲獎師生高興不已。圖／台灣偏鄉兒童基金會提供

嘉義 圖書館 蒜頭

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