基隆二信將設半導體實驗班 菁英式教育培訓出大學新生

基隆市二信高中今天表示，順應全球半導體產業快速發展趨勢，二信電機科成立「半導體實驗班」已獲教育部同意，未來將與設有半導體科系的科大合作，還參訪半導體晶圓製造廠，讓學生接受較全面的半導體專業基礎訓練，幫助學生探索發展潛能。

二信高中指出，台灣擁有全球60%半導體產量，晶圓代工及IC封測目前排名世界第1，IC設計排名世界第2，記憶體排名世界第4，產業人才需求日益迫切。半導體產業鏈分工十分精細，年輕學子霧裡看花，對整個體系不容易建立完整的概念，也就難對準切入的方向。

考量技術型高中學生具備實作性向，電機科更擁有電學專業基礎知識背景的優勢，二信高中擇定電機科發展半導體實驗課程，希望讓學生在高中階段，就能接受涵蓋較為全面的半導體專業基礎訓練，幫助學生探索在該領域的未來發展潛能。

二信電機科成立的「半導體實驗班」，還將與明志科技大學、龍華科技大學等設有半導體科系的高教攜手合作，還規畫參訪南亞科技、亞昕科技等半導體晶圓製造廠，為學生打造完整的學習與實作環境，目標直攻台灣頂尖科大的相關科系。

明志科技大學設有「半導體材料與製程學士學位學程」，二信高中與該學程中心合作，就半導體材料科學部分課程，移往明志「半導體材料實驗室」授課與實作。龍華科技大學設有「半導體工程系」，實驗班有關製程操作課程會到龍華「半導體元件製程中心」，利用微製程實驗設備、in-situ膜厚測試設備進行實作觀摩及練習。

校方說，電機科半導體實驗班課程設計涵蓋半導體原理、材料科學、製程與操作，以及半導體與AI應用，透過從理論到實作完整培訓模式，有利電機科學生產出對準相關科系的學習歷程，同時更能具備半導體從設計、材料、製程到封裝等一系列概念，幫助學生未來定向，參與國家戰略級產業的發展。