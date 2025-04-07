新北淡水區鄧公國小學生畢業展 鋼彈模型大秀手作創意

鄧公國小今年的應屆畢業生，為了給自己留下美好的童年回憶，從現在開始，一直到4月28日，於淡水滬尾故事館舉辦畢業聯展，由鄧公國小602、603及604三個班的孩子們共同打造，學生們在課堂上及課餘時間精心製作鋼彈模型、彩繪手作以及畢業影片，利用畢業前策展，內容非常精采。

其中604班林獻堂老師熱愛鋼彈，兩年來利用社團課指導學生組裝鋼彈模型作品，裡面有各式各樣不同的鋼彈模型，學生們細心的將模型的每一個小零件進行打磨、銳利化、墨線、塗裝等，最後才組裝完成，每個孩子都能完成屬於自己的鋼彈模型。

另外，603班陳玉芳老師協同擁有藝文專業的陳美珊老師，指導孩子們在校訂課程透過彩繪、設計、發想、討論與媒材選擇，揮灑屬於自己獨一無二的原創性，找尋到自己內心深處的美感經驗，另外就是602班謝新老師指導孩子們把六年來的回憶，透過影片製作，孩子們希望透過自己的視角，紀錄在鄧公歲月的點點滴滴。

顏顯權校長表示，鄧公國小非常重視學生多元展能，除了開設許多課後社團供孩子們探索學習外，也在高年級的校訂課程規畫社團活動課程，結合校內外教師的專長開設，來培養孩子們各式的興趣與專長，非常受到孩子們的喜愛，謝謝老師們能精心規畫、用心教學，讓孩子們的學習成果得以在畢業前展出，為自己的童年留下精采回憶。