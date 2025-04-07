快訊

宥勝性騷官司落幕 一身白「宣告復出」：感謝法官給悔改機會

美股連續第三天暴跌！道瓊開盤重摔1200點 台積電ADR跌6%

新北淡水區鄧公國小學生畢業展 鋼彈模型大秀手作創意

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
學生們在課堂上及課餘時間精心製作鋼彈模型、彩繪手作以及畢業影片，利用畢業前策展，內容非常精采。 圖/紅樹林有線電視提供
學生們在課堂上及課餘時間精心製作鋼彈模型、彩繪手作以及畢業影片，利用畢業前策展，內容非常精采。 圖/紅樹林有線電視提供

鄧公國小今年的應屆畢業生，為了給自己留下美好的童年回憶，從現在開始，一直到4月28日，於淡水滬尾故事館舉辦畢業聯展，由鄧公國小602、603及604三個班的孩子們共同打造，學生們在課堂上及課餘時間精心製作鋼彈模型、彩繪手作以及畢業影片，利用畢業前策展，內容非常精采。

其中604班林獻堂老師熱愛鋼彈，兩年來利用社團課指導學生組裝鋼彈模型作品，裡面有各式各樣不同的鋼彈模型，學生們細心的將模型的每一個小零件進行打磨、銳利化、墨線、塗裝等，最後才組裝完成，每個孩子都能完成屬於自己的鋼彈模型。

另外，603班陳玉芳老師協同擁有藝文專業的陳美珊老師，指導孩子們在校訂課程透過彩繪、設計、發想、討論與媒材選擇，揮灑屬於自己獨一無二的原創性，找尋到自己內心深處的美感經驗，另外就是602班謝新老師指導孩子們把六年來的回憶，透過影片製作，孩子們希望透過自己的視角，紀錄在鄧公歲月的點點滴滴。

顏顯權校長表示，鄧公國小非常重視學生多元展能，除了開設許多課後社團供孩子們探索學習外，也在高年級的校訂課程規畫社團活動課程，結合校內外教師的專長開設，來培養孩子們各式的興趣與專長，非常受到孩子們的喜愛，謝謝老師們能精心規畫、用心教學，讓孩子們的學習成果得以在畢業前展出，為自己的童年留下精采回憶。

彩繪 影片 淡水

延伸閱讀

影／淡水崁頂里3.1萬人自組守望相助 2男肢體衝突忙架開

新北淡水沙崙里馬術兒童節 趣味騎馬導覽動保知識

新北淡水竹圍國小兒童節趣味活動 學童玩樂中學習

淡水古蹟博物館4月3日起寵物全年入館 還有寵物浴衣可以穿

相關新聞

基隆二信將設半導體實驗班 菁英式教育培訓出大學新生

基隆市二信高中今天表示，順應全球半導體產業快速發展趨勢，二信電機科成立「半導體實驗班」已獲教育部同意，未來將與設有半導體...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

新北淡水區鄧公國小學生畢業展 鋼彈模型大秀手作創意

鄧公國小今年的應屆畢業生，為了給自己留下美好的童年回憶，從現在開始，一直到4月28日，於淡水滬尾故事館舉辦畢業聯展，由鄧公國小602、603及604三個班的孩子們共同打造，學生們在課堂上及課餘時間精心製作鋼彈模型、彩繪手作以及畢業影片，利用畢業前策展，內容非常精采。

養蚵、五分車探索在地文化 嘉縣2偏鄉小學獲閱讀磐石獎

教育部日前公布114年度推動閱讀績優學校、團體及個人評選得獎名單，嘉義縣網寮國小及蒜頭國小以養蚵業、候鳥生態、台糖五分仔...

神鵰俠侶賣紅豆餅並擔任交通志工 守護學童21年不缺席

台中市北區立人國中交通志工黃啟晏，與妻子賴双鳳經營紅豆餅攤，夫妻倆也一起擔任交通志工，21年來每早站在路口守護學童，值勤...

台南成功國小校舍蓋7年沒完工 地方：等畢業典禮都成奢望

再過一個多月，學校就陸續要舉辦畢業典禮，台南市中西區成功國小校舍重建，蓋了7年還沒完工，去年畢業生從小一到小六從未在本校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。