台南成功國小校舍蓋7年沒完工 地方：等畢業典禮都成奢望

再過一個多月，學校就陸續要舉辦畢業典禮，台南市中西區成功國小校舍重建，蓋了7年還沒完工，去年畢業生從小一到小六從未在本校教室上過課，留下遺憾，學校原計畫今年畢業典禮若能在本校舉辦，將邀請去年畢業生回母校參加畢業典禮。但因工程還沒完工，仍存在著變數。

副市長葉澤山說，上周有邀集建築師、建商、等相關廠商及學校、家長開會，希望能在5月前讓成功館完成點交，以便學校在6月順利辦畢業典禮。因成功館的整修已完成99%進度，僅剩無障礙及裝修執照申請，應可如家長的願。另，東棟校舍可望在4月完成點交，以利學校進場裝修，順利在新學年讓孩子入校上課。

台南市政府於2018年展開赤崁文化園區改造工程，經費14億元，使用分區包含古蹟保存區、學校用地，但一施工就挖掘到歷史遺構，使工程進度延後，加上遇到疫情，以及缺工和經費考量等影響，中途又變更設計，也換建築師，使進度延後，成功國小校舍重建原本2023年就要完工，一拖再拖，蓋了7年還沒蓋好。

成功國小暫借文賢國中上課，去年學校原本希望能回本校辦畢業典禮，讓從未在本校上過課的畢業生，留下懷念與記憶，但因安全考量還是未能如願。過了1年，工程也還沒完工，目前僅北棟已完成點交，東棟還沒點交，另成功館也尚未整修完畢，家長又在質疑，今年的畢業典禮否能在本校舉行？

也因為校舍蓋7年還沒完工，在國內少見，地方頻有聲音，更影響招生，家長期盼今年的畢業典禮能在本校舉行，不要讓孩子失望了。學校也規畫，若能順利辦畢業典禮，將邀請去年畢業生回母校，補辦畢業典禮。

黃姓家長說，他的兒子去年畢業，女兒今年要畢業，兩名孩子都從未在本校上過課，確實會留下遺憾，當父母很希望畢業典禮在學校辦。陳姓居民也反映，新校舍建築太現代化，和赤崁樓不搭，令人失望，希望能改善。