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高中藝才班特色招生甄選入學測驗4月舉行 共3225人報名

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部指出，高中藝才班特色招生甄選入學測驗4月舉行，共3225人報名。本報資料照片
教育部指出，高中藝才班特色招生甄選入學測驗4月舉行，共3225人報名。本報資料照片

114學年度高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學術科測驗，4月中旬以分類、分區方式辦理。根據教育部統計，各類各區共計有3225人報名，並已於3月14日寄發准考證，提醒各考生務必備妥相關證明文件及用具應試，並詳閱公告規定事項。

教育部說，各類各區術科測驗及部分學校獨立招生時間，音樂班的部分，北區聯招於2025年4月12日（星期六）至4月14日（星期一）辦理，中區聯招及南區聯招於4月12日（星期六）至4月13日（星期日）辦理，馬公高中獨招及彰化縣成功高中獨招於4月12日（星期六）辦理。

舞蹈班的部分，北區聯招於2025年4月12日（星期六）至4月13日（星期日）辦理，南區聯招於4月12日（星期六）至4月13日（星期日）辦理，馬公高中獨招於4月13日（星期日）辦理。

美術班的部分，北區聯招、中區聯招、南區聯招、桃園區聯招、馬公高中獨招、花蓮女中獨招及台東女中獨招等，均於2025年4月19日（星期六）辦理。

戲劇班部分，復興高中獨招於2025年4月19日（星期六）至4月20日（星期日）辦理。

教育部指出，各類別測驗科目，音樂班包含「主修（樂器）」、「副修（樂器）」、「樂理及基礎和聲」、「聽音及寫譜」與「視譜演唱及即興」等5科；舞蹈班包含「舞蹈即興」、「芭蕾」、「中華民族舞」與「現代舞」等4科；美術班包含「彩繪創作與延伸」、「素描」、「水墨」與「書法」等4科；戲劇班則包含「口語表達」、「專長表演」及「創意思維」等3科。

教育部表示，請考生務必於試前至該主委學校網站查詢及瞭解各類各區公告之細部規定事項，並可於高級中等學校藝術才能班線上報名登錄系統（https://art.sen.edu.tw/brief）免費下載簡章查閱。聯絡資訊請參閱114學年度高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學各類各區主委學校資訊一覽表。

教育部 音樂 馬公

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