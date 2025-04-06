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北市「鮮奶周報」7日上路 持國小學生證6通路免費換

中央社／ 台北6日電

北市補助國小以下學童每周1瓶乳品或豆漿的「鮮奶周報」明天上路，持數位學生證即可至4大超商、全聯及美廉社每周兌換。教育局提醒，兌換後不得退貨，也無法補差額更換品項。

台北市教育局表示，鮮奶周報補助對象為約18.4萬名具台北市學籍的公私立國小及幼兒園學童，其中國小生明天起就可憑數位學生證，至6大通路全台門市兌換1瓶乳品或豆漿；幼兒園學童4月14日起可憑幼兒數位卡證兌換。

教育局說明，可兌換品項包含13種乳品及15種豆漿，各通路上架品項不一，持數位學生證至通路結帳櫃台即可每周兌換1瓶商品，家長持卡也可代領，不過無法累積多張卡證兌換家庭號鮮奶，或補差額更換非教育局公告的品項與規格。

教育局提醒，兌換後不得退貨，若當周已領取過，結帳時會從卡證的儲值金額中扣款，兌領情形可至悠遊卡公司「多元兌換平台」輸入學校及數位學生證卡號查詢。

台北市國小家長會聯合會總會長蕭雯謙表示，家長對此政策都很期待，除了教育局積極宣導兌換方式，學校附近通路也都已在店門口張貼詳細資訊，相信明天就會有許多家長帶著孩子去操作、嚐鮮，讓孩子熟悉兌換流程。

北市 教育局 鮮奶

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