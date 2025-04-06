提升學子通行安全 高市文山國小環校通學步道啟用

高雄市鳳山區文山國小新建通學步道近日啟用，也是高雄第一所環校通學步道，總長559公尺。完工後的通學步道寬敞，四周轉角街廓視野更清楚，除提升學子通行安全，也成為學校與社區共享道路。

文山國小位處舊式社區內，原本步道狹小，尤其四周轉角街廓能見度相當低，對學生上下學帶來安全上的隱憂，學校與地方致力爭取改善。

此次學校退縮學校用地，促成通學步道的施工完成，由4條新建步道串聯環校通學步道，總長559公尺。施工期半年，完工後的通學步道變得寬敞，四周轉角街廓視野也更清楚，成為學校與社區共享道路。

教育局今天新聞稿指出，新建通學步道為學區與社區打造「以人為本」的友善徒步空間，銜接鳳山綠色廊道生活圈，活化社區生活品質。步道不僅提升學童通行的安全性，也保障所有行人的用路權益。

此外，文山國小在通學步道啟用後，舉辦「童行有愛，永續未來」兒童人權與交通安全宣示活動；同時鼓勵學生善用通學道進行走路運動，透過健康集點機制，提升學生對低碳通學與身心健康的重視。

校長陳美蓉說，新建的通學步道不僅提升學生的安全，更形塑學校周邊道路的美觀。透過環境美化與步道完善設計，營造更友善的行人空間，讓學校周邊更具人文與環保意識，並強化社區與學校的互動，共創和諧宜居生活環境。