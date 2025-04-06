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綠色化學競賽 木麻黃果實、炭化可可果莢創意應用奪金

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部與環境部共同舉辦「113年度高級中等學校綠色化學創意競賽」，共選出18隊獲獎、5隊創意獎與6隊人氣獎獲獎隊伍，教育部將擇期辦理頒獎典禮表揚獲獎的學生及教師。圖／教育部提供
教育部與環境部共同舉辦「113年度高級中等學校綠色化學創意競賽」，共選出18隊獲獎、5隊創意獎與6隊人氣獎獲獎隊伍，教育部將擇期辦理頒獎典禮表揚獲獎的學生及教師。圖／教育部提供

為推廣綠色化學，教育部與環境部共同舉辦「113年度高級中等學校綠色化學創意競賽」，共有133隊325人次報名參加，經過專家學者評審後，分別於普通型高中組及技術型高中組選出20隊及21隊進入決賽，並選出18隊獲獎、5隊創意獎與6隊人氣獎獲獎隊伍。金牌得主分別研究炭化可可果莢去除水中殘留四環黴素，以及木麻黃果實生物炭吸附水中重金屬，評審團讚兩隊實驗兼具完整性與創意。

18隊決賽獲獎隊伍包括高中組金牌1隊、銀牌2隊、銅牌3隊與佳作2隊，高職組金牌1隊、銀牌2隊、銅牌3隊與佳作4隊。高雄女中教師呂雲瑞指導羅子茞、何采宣及王宜臻3位同學的作品「添加炭化可可果莢有效去除水中殘留四環黴素」獲得高中組金牌，研究主題以可可殼製成生物炭，活化過硫酸鹽降解四環黴素，評審團認為，整體實驗設計完整，包含機制探討，動物實驗等，分析儀器齊全，適用於分析生物炭特性，測試生物毒性評估等，材料選擇亦具創意性及環保性。

而北一女中陳禹攸、黃郁琁及蔡承芯同學的作品「自製螢光光譜儀及螢光劑於化學反應之應用」，以及台南女中沈筱喬及蔡芯宜同學的作品「法拉第波合成奈米鎳並應用於染劑超快速脫色」，獲得銀牌。

高職組部分，由高雄高工教師陳俞伶及林倩宇指導學生蔡學宏、謝宗錄及蔡長祐的作品「一炭就淨」奪金，該隊利用木麻黃果實生物炭吸附水中重金屬，同時於改質實驗過程中避免使用複雜難以處理之化學原料，降低製作過程中的污染，並以物理或化學程序將銅離子回收，評審團認為研究成果完整，實驗數據可證實其可行性，創意極優，在主題研究的變因探討亦相當多元。

另外，高雄高工學生王婕、王妤安及曾筠婷的作品「樂（酪）享回收，吸金術（金屬）」，以及花蓮高工學生邱宇任、李秉榕及張彧喆的作品「“茶”到好理“油”---以無毒溶劑替代的萃取實驗」，則獲得銀牌。

創意獎部分，有「法拉第波合成奈米鎳並應用於染劑超快速脫色」、「從沙龍廢料到環保工具：使用頭髮清除水中的微塑膠」、「貓的「絲」生活」、「薄膜到此濕方盡，粉筆成灰鈣使乾」及「樂（酪）享回收，吸金術（金屬）」等5件作品獲獎。

可可 金牌

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