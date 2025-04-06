快訊

一行6人利用清明連假爬山 女隊員度溪不慎遭沖走身亡

MLB／葛里沙姆雙響砲收拾海盜 洋基開季8戰25轟破紀錄

今年跟著大甲媽一起遶境9天8夜 18大民俗禁忌不可不知

高中綠色化學創意競賽 雄女設計生物炭實驗奪金

中央社／ 台北6日電

教育部與環境部共同舉辦高中綠色化學創意競賽，高雄女中團隊將可可殼製成生物炭，活化過硫酸鹽降解四環黴素，適用於分析生物炭特性，測試生物毒性評估等，獲高中組金牌

為推廣綠色化學，教育部與環境部共同舉辦「113年度高級中等學校綠色化學創意競賽」，共有133隊、325人次報名參賽，分為普通型高中組及技術型高中組（高職）。

教育部今天發布新聞稿指出，高中綠色化學創意競賽決賽獲獎名單近日出爐，包括高中組金牌1隊、銀牌2隊、銅牌3隊、佳作2隊，高職組金牌1隊、銀牌2隊、銅牌3隊、佳作4隊；今年更新增創意獎及人氣獎，創意獎由評選委員遴選出5隊獲獎隊伍，人氣獎由複賽選手投票選出6隊獲獎隊伍。

由高雄女中教師呂雲瑞指導學生羅子茞、何采宣、王宜臻的作品「添加炭化可可果莢有效去除水中殘留四環黴素」，研究主題將可可殼製成生物炭，活化過硫酸鹽降解四環黴素，整體實驗設計完整，分析儀器齊全，適用於分析生物炭特性，測試生物毒性評估等，材料選擇具創意性及環保性，獲得高中組金牌。

高職組部分，由高雄高工教師陳俞伶和林倩宇指導學生蔡學宏、謝宗錄、蔡長祐的作品「一炭就淨」，利用木麻黃果實生物炭吸附水中重金屬，改質實驗過程中避免使用複雜難以處理的化學原料，降低污染，並以物理或化學程序將銅離子回收，研究成果完整，實驗數據可證實其可行性且創意極優，獲得高職組金牌。

教育部提到，詳細獲獎名單已公告於「綠色化學教育網」，後續將與環境部合辦頒獎典禮，公開表揚獲獎的學校、師生，並邀請獲獎隊伍介紹作品與分享創作歷程經驗，展現獲獎作品的綠色化學創意理念，盼持續推廣綠色化學12項原則精神。

綠色 金牌

延伸閱讀

教部推國中小閱讀活動 補助751校逾1400萬元

朝野推兒童托育服務專法 盼社安網不漏接

2大面向研究「永靖學」 彰化小校首次參賽就包辦閱讀磐石獎兩大獎

回響／非六都高中職 減招門檻放寬

相關新聞

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

綠色化學競賽 木麻黃果實、炭化可可果莢創意應用奪金

為推廣綠色化學，教育部與環境部共同舉辦「113年度高級中等學校綠色化學創意競賽」，共有133隊325人次報名參加，經過專...

台南瀛海中學陳韻如點亮學生天賦 把藝術教育延伸至社區

台南市瀛海中學美術老師陳韻如突破傳統教學框架，研發多樣化的適性教材，提升學生學習效能；並將美術教育延伸至家庭與社區，融入...

屏東大成實驗小學 兒童自主日樂圓夢

屏東縣新埤鄉大成藝術實驗小學連兩年兒童節前，發起兒童自主日，學生投件提案，經師長篩選出創新、獨特點子後一起規畫發表，有學...

家長會幹部 雙北擬納排黑條款

台南去年創全國之先訂定學校家長會長「排黑條款」，但雙北都無嚴格規範，家長憂心，保全也要良民證，家長會幹部某種程度也屬「校...

2大面向研究「永靖學」 彰化小校首次參賽就包辦閱讀磐石獎兩大獎

彰化縣福佬客原鄉之一的永靖以苗木產業聞名，永興國小研究客家文化和苗木產業，融合在國語、社會兩科教學，獲彰化縣唯一得到今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。