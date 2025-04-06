19校園周邊及易肇事路口改善 竹縣新社國小通學步道完工

新竹縣府重視學校師生通學安全，持續爭取改善校園周邊通學步道，2023年獲內政部國土署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助4.7億元，陸續改善19處校園周邊環境及易肇事路口，近期完成新社國小通學步道暨行車安全道路改善工程，重新建置穿透式圍籬與植栽、重鋪人行道地磚、重新規畫家長接送區與無障礙動線，提升更安全舒適的步行環境。

教育局表示，新社國小通學步道暨行車安全道路改善工程總經費約2100萬餘元，改善工程總長510公尺。工程內容包括重新建置穿透式圍籬與植栽、重鋪人行道地磚及重新規畫家長接送區與無障礙動線，同時移除道路側障礙物，改規劃為避車彎，提供車輛臨停接送學童，讓學生通學安全更有保障。

新民街是新社國小周圍路段，這次則是打除原有人行道外側花台，並配合校園圍牆退縮80公分，於內側設置植栽帶，讓人行道淨寬可達2.4公尺，同時移除道路側障礙物，並規畫停車彎提供車輛臨停接送學童，提升學童通學安全。

新社國小張奕財校長指出，這項工程完工後提昇校園周邊整體交通安全，在不影響正常車流的情形下，將外移電桿後的的空間設置人行道以及停車區，方便接送學童，家長讚許有加。

工務處長戴志君表示，112至113年度縣府陸續完成校園週邊暨行車安全改善計畫，優化的路面長達8．23公里，除了新社國小，竹北國中、竹北國小、中山國小已完工啟用，施工中的有十興國小和豐田國小。

教育局長楊郡慈說，教育局持續關注校園安全，目前新豐國中、華山國中和安興國小也都提出計畫，刻正爭取中央經費中。