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全國學生音樂賽 竹縣自強國中、光明國小特優9連霸

中央社／ 新竹縣6日電

新竹縣自強國中管樂團、光明國小打擊樂團日前參加113學年度全國學生音樂比賽，從北區決賽的10縣市、908支隊伍脫穎而出，均連續9年拿下「特優」佳績。

竹縣府教育局今天發布新聞稿表示，113學年度全國學生音樂比賽北區決賽由新竹縣政府及國立台灣藝術教育館共同承辦，吸引北區10縣市、908支隊伍競技。

經歷半個月激烈競賽，成績日前公布。教育局表示，竹縣派出23所學校、44支隊伍參賽，共獲43項全國特優及優等殊榮。其中，自強國中管樂團與光明國小打擊樂團連續9年榮獲特優，表現尤為突出。

此外，國立竹北高中、東興國中、成功國中、二重國中、光明國小、興隆國小及私立上智國小也連續多年獲得特優。

新聞稿中，自強國中管樂團學生表示，若練習遇到問題及挫折，老師和團員們會及時提供解決方法，並給予正向激勵，接連9次獲得特優，是紀律、團隊合作和不斷精進技藝的成果。

教育局 新竹 樂團

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