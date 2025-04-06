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瀛海中學陳韻如點亮學生天賦 把藝術教育延伸至社區

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
瀛海中學老師陳韻如把藝術教育延伸至社區，因材施教點亮學生天賦，獲台南教師會選為年度SUPER教師。圖／台南市教師會提供
瀛海中學老師陳韻如把藝術教育延伸至社區，因材施教點亮學生天賦，獲台南教師會選為年度SUPER教師。圖／台南市教師會提供

台南市瀛海中學美術老師陳韻如突破傳統教學框架，研發多樣化的適性教材，提升學生學習效能；並將美術教育延伸至家庭與社區，融入生活，使藝術成為學校與社區橋梁，獲選南市今年度SUPER教師。她堅信自己的使命不僅傳授技術，更重要的是讓學生感受到藝術能帶來的無限可能與力量。

從陳韻如說，從小對繪畫充滿熱情，立志當美術教師，始終相信，藝術是無聲的語言，幫助我們找到自我、表達心聲，也能讓我們感受到生活的美好與力量。啟蒙老師建議她若要當卓越的藝術教師不要直接往教育的路走，可以先去嘗試能豐富美術教育的途徑再回到教育。因此，自己在不同領域闖蕩與吸收知識後走上了教育的道路，教學上不會僅局限於畫筆與顏料，還包括如何透過藝術來認識自己、發掘生活中的細微之美。

她觀察學生的個別特長，提供專業指導，例如，有的學生適合版畫創作，有的擅長細節描繪，便會為有意參賽的學生量身打造指導計畫，提供專屬技法與創作建議。因材施教的方式，讓學生在各類美術競賽中屢創佳績，提升自信，也節省摸索時間，使學生能在最適合的藝術領域發光發熱。

除了教學創新，也積極分享教育心得，長年在夢N平台無私分享課堂實踐經驗，助力同儕成長，展現對教育專業的熱忱與奉獻精神。她的努力與成果深受校長、同仁及學生肯定，這份無私付出不僅感染校園，也激勵更多教師與學生追求卓越。

陳韻如也分享，求學時期，積極參與各種社團活動，成為教師後，能夠將課堂學習與生活實踐緊密結合，並把創作過程與社會服務相融合。成立了美術志工團隊，讓學生走出教室，參與藝術專案，從活動策劃到實際創作，讓藝術與日常生活息息相關。

「我堅信，藝術教育不僅僅是技能的傳授，它是一種思維方式、一種看待世界的方式。」每個孩子都有自己的獨特語言，而藝術正是幫助他們表達這個語言的工具。我的使命就是在他們的創作過程中，激發他們的自信心，並讓他們看到自己無限的可能。

教師 自信 語言

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