家長會幹部 雙北擬納排黑條款

台南去年創全國之先訂定學校家長會長「排黑條款」，但雙北都無嚴格規範，家長憂心，保全也要良民證，家長會幹部某種程度也屬「校園守門人」，為何沒相關規範？議員力促增訂適任資格。雙北教育局均表示，將研議納排黑等條款。

台南教育局去年4月修訂台南市高級中等以下學校學生家長會設置辦法，第6條第3項增列「最近3年內曾違反刑事法律經檢察官起訴，或其他有損家長會或學校形象之違法或不當行為者，不得擔任會長，且已擔任者，當然解任。」但雙北無排黑相關規定。

北市郭姓家長指出，去年孩子在校遭一名學生過肩摔，臉朝地而摔斷2顆門牙，造成終身傷害，但雙方和解不成。孩子事件發生後，他得知對方家長擔任學校家長會幹部，過去曾涉嫌刑事案件；自己查國家法律，卻無一條限制不能讓有刑事犯罪的人擔任家長會幹部。

郭姓家長說，依保全業法第10-1條有相關規定，刑事案件判決在案者不得擔任保全，當保全都要良民證，但是家長會幹部在沒法令限制的情形下，豈不是竊盜、性侵、家暴、殺人犯等前科家長，都可進校園任會長？

議員張斯綱表示，北市現行學校家長會幹部參與資格的規範寬鬆，未就個人背景或操守設具體限制，即便家長會幹部曾涉重大違法，仍可能擔任要職，不僅影響學校公信力，更可能對師生安全構成潛在風險。要求教育局研議禁止曾有重大違法紀錄者擔任家長會幹部的必要性，也應增訂解任機制。

北市教育局表示，將邀北市各級學校家長會聯合會共同研議，一同檢視現行法規適切性，廣納各方意見，使相關規範更完善，符合實際需求；另強化親師合作，透過定期家長會會務知能研習，加強家長會成員法制、財務等專業素養。

新北教育局表示，教育部今年8月1日實施「國民教育階段家長參與教育事務辦法」，將召集相關家長團體因應，也會把排黑條例納討論，了解家長看法，是否有需要把排黑條例納入法規中。