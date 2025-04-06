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屏東大成實驗小學 兒童自主日樂圓夢

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣新埤鄉大成藝術實驗小學，連兩年在兒童節前發起兒童自主日，學生們投件提案，師生一起討論後規畫發表，大家玩得不亦樂乎。圖／大成藝術實驗小學提供
屏東縣新埤鄉大成藝術實驗小學，連兩年在兒童節前發起兒童自主日，學生們投件提案，師生一起討論後規畫發表，大家玩得不亦樂乎。圖／大成藝術實驗小學提供

屏東縣新埤鄉大成藝術實驗小學連兩年兒童節前，發起兒童自主日，學生投件提案，經師長篩選出創新、獨特點子後一起規畫發表，有學生當起「一日校長」。校長鍾秀鳳說，這就是陪伴的力量，學校提供平台，讓孩子有機會可以規畫和實踐心中夢想。

「我的兒童自主日，我來做主」，校長鍾秀鳳說，學校第2次推出兒童自主日，帶學生學習自主規畫。活動公開接受學生投件，投件的孩子未必很大方，未必能言善道，但在一次次歷程中，發現他們的勇氣會長大，能力會增長，過程中不給答案，但提供諮詢與討論，老師就是陪伴孩子長大的重要角色。

今年兒童自主日完成的提案包括師生球賽大PK、師生才藝賽驚喜開箱、創意市集等。活動當天大家都超期待，有學生當起「一日校長」，一早在校門口站導護向同學道早安；「大逃殺遊戲」老師當鬼抓人。師生球賽大PK則角色易位，由學生當評審，玩得不亦樂乎。接著師生才藝比賽，大家拿出十八般武藝，驚豔全場。

六年級采忻說，師生才藝賽中欣賞很多演出，看到老師們不同的一面。

四年級彤雯指，規畫市集時，她跟同學一起發想，決定遊戲規則和市集商品，也一起畫海報，超好玩的。

六年級妤庭說，師生PK球賽可以不用管老師身分，盡興放鬆地玩，老師也不會生氣。

創意市集 屏東縣 才藝

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