快訊

西門町驚傳砍人！醉男亂罵沒人理…怒砍路過韓國留學生

金賽綸離世49天...14年摯友女星曬同框畫面哀悼「小傻瓜」太催淚

聽新聞
0:00 / 0:00

2大面向研究「永靖學」 彰化小校首次參賽就包辦閱讀磐石獎兩大獎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
教育部公布閱讀磐石獎的得獎名單，彰化縣永靖鄉永興國小得到閱讀磐石獎及閱讀推手個人獎的雙料獎項。圖／頂新和德文教基金會提供
教育部公布閱讀磐石獎的得獎名單，彰化縣永靖鄉永興國小得到閱讀磐石獎及閱讀推手個人獎的雙料獎項。圖／頂新和德文教基金會提供

彰化縣福佬客原鄉之一的永靖以苗木產業聞名，永興國小研究客家文化和苗木產業，融合在國語、社會兩科教學，獲彰化縣唯一得到今年教育部國小組閱讀磐石獎及閱讀推手個人獎的雙料獎項。

教育部鼓勵紙本、數位雙閱讀和課本教學連結地方，永靖鄉永興國小校長吳寶嘉和行政教學團隊拜訪地方知名企業成立的頂新和德文教基金會，創辦人魏應允建議研究跟永靖有關的素材，為「永靖學」盡心力。

吳寶嘉帶領行政教學團隊和全校240名學生分別訪查苗木產業、閱讀社區大學客底讀本等文史資料，在調查苗木產業有具體進展，學童訪問農民以了解現況與困難，然後邀請鄉長魏碩衛到校聽取報告，得到農廢可碎解作為培育洋菇的原料，及鋪在濁水溪河川浮覆地抑制揚塵的材料。

吳寶嘉今表示，永靖福佬客史料較少，現存節慶活動，小朋友閱讀數量不多的文本獲知客家人從中國大陸、鹿港遷徒永靖，及閩客械鬥等相關歷史，因客家文化在永靖鄉嚴重消失，永靖國小師生做課程規畫研究，下一步向客委會申請經費做永靖客底文化研究與調查。

吳寶嘉2023年調任永興國小校長，對內帶領行政教學團隊推動12套與地方特色相關的課程，對外積極爭取社會資源，頂新和德文教基金會創辦人魏應充協助建置靜思閱讀書軒，並為永興國小拍攝專輯，透過傳媒協助獲得更多資源挹注閱讀教育。

永興國小家長會長張軒財提到，頂新和德文教基金會挹注永興國小，因此有更好的空間和經費辦理親子講座、與作家有約、開放讀經班及社區共學等多場活動，鄉親都明顯感受企業挹注學校教育的正向影響，真是永靖鄉東區的福氣。

教育部近日公告閱讀磐石獎的績優學校、團體及個人評選結果，彰化縣拿到10個獎座，在全國22縣市排行第三，是六都以外縣市第一。頂新和德文教基金會認為，吳寶嘉20年教職生涯獲3次閱讀推手個人獎、5座磐石學校獎，包括帶領永興國小首次參賽就得到兩個獎項，實屬難得。

頂新和德文教基金會協助永靖鄉永靖國小建置靜思閱讀書軒，推動閱讀教育。圖／頂新和德文教基金會提供
頂新和德文教基金會協助永靖鄉永靖國小建置靜思閱讀書軒，推動閱讀教育。圖／頂新和德文教基金會提供

團隊 客家文化

延伸閱讀

桃園小校獲國科會協助辦科學市集 蘇俊賓承諾10年後一事

影／華碩基金會捐贈長照專車 稻香長者上課更便利

謝國城盃少棒／23日開打 謝南強勉球員健康快樂打球

影／彰化「孵」巨蛋盼企業出手 頂新集團：有想法是好事

相關新聞

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

2大面向研究「永靖學」 彰化小校首次參賽就包辦閱讀磐石獎兩大獎

彰化縣福佬客原鄉之一的永靖以苗木產業聞名，永興國小研究客家文化和苗木產業，融合在國語、社會兩科教學，獲彰化縣唯一得到今年...

北市家長會沒「排黑條款」 家長：連當保全都要良民證

台南市去年創全國之先訂定學校家長會長「排黑條款」，有北市...

建功高中、光武國中新建中校 預計115學年度啟用

新竹市就學需求大，加上竹縣多個國中將總量管制，建功高中、光武國中新建校舍預計於115學年度啟用，紓解就學需求。香山國小新...

老師很爽嗎？他曝：寒暑假有完整放2至3周要偷笑、上下班也不正常

「老師很爽啊，因為有寒暑假」這樣的話，也許有現場教師聽膩了。近日一位中學現職教師在論壇發文，以自身經驗逐一破解「老師很爽」的迷思，從寒暑假根本沒得真正放鬆、上下班時間遠超過表面工時，到面對學生與家長的雙重壓力，以及考進正式教職前所歷經的漫長歷程，直言：「請別再一言以蔽之，否定這份專業。」

中小學生嚮往職業受AI影響 半導體工程師黑翻紅

國語日報今天發布「兒少大未來」職業探索問卷調查結果，中小學生最喜歡的職業中，半導體工程師由黑翻紅，推測與近期的AI（人工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。