2大面向研究「永靖學」 彰化小校首次參賽就包辦閱讀磐石獎兩大獎
彰化縣福佬客原鄉之一的永靖以苗木產業聞名，永興國小研究客家文化和苗木產業，融合在國語、社會兩科教學，獲彰化縣唯一得到今年教育部國小組閱讀磐石獎及閱讀推手個人獎的雙料獎項。
教育部鼓勵紙本、數位雙閱讀和課本教學連結地方，永靖鄉永興國小校長吳寶嘉和行政教學團隊拜訪地方知名企業成立的頂新和德文教基金會，創辦人魏應允建議研究跟永靖有關的素材，為「永靖學」盡心力。
吳寶嘉帶領行政教學團隊和全校240名學生分別訪查苗木產業、閱讀社區大學客底讀本等文史資料，在調查苗木產業有具體進展，學童訪問農民以了解現況與困難，然後邀請鄉長魏碩衛到校聽取報告，得到農廢可碎解作為培育洋菇的原料，及鋪在濁水溪河川浮覆地抑制揚塵的材料。
吳寶嘉今表示，永靖福佬客史料較少，現存節慶活動，小朋友閱讀數量不多的文本獲知客家人從中國大陸、鹿港遷徒永靖，及閩客械鬥等相關歷史，因客家文化在永靖鄉嚴重消失，永靖國小師生做課程規畫研究，下一步向客委會申請經費做永靖客底文化研究與調查。
吳寶嘉2023年調任永興國小校長，對內帶領行政教學團隊推動12套與地方特色相關的課程，對外積極爭取社會資源，頂新和德文教基金會創辦人魏應充協助建置靜思閱讀書軒，並為永興國小拍攝專輯，透過傳媒協助獲得更多資源挹注閱讀教育。
永興國小家長會長張軒財提到，頂新和德文教基金會挹注永興國小，因此有更好的空間和經費辦理親子講座、與作家有約、開放讀經班及社區共學等多場活動，鄉親都明顯感受企業挹注學校教育的正向影響，真是永靖鄉東區的福氣。
教育部近日公告閱讀磐石獎的績優學校、團體及個人評選結果，彰化縣拿到10個獎座，在全國22縣市排行第三，是六都以外縣市第一。頂新和德文教基金會認為，吳寶嘉20年教職生涯獲3次閱讀推手個人獎、5座磐石學校獎，包括帶領永興國小首次參賽就得到兩個獎項，實屬難得。
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