快訊

西門町驚傳砍人！醉男亂罵沒人理…怒砍路過韓國留學生

金賽綸離世49天...14年摯友女星曬同框畫面哀悼「小傻瓜」太催淚

聽新聞
0:00 / 0:00

北市家長會沒「排黑條款」 家長：連當保全都要良民證

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議員要求教育局研議增訂家長會幹部適任資格。示意圖。圖／聯合報系資料照片
北市議員要求教育局研議增訂家長會幹部適任資格。示意圖。圖／聯合報系資料照片

台南市去年創全國之先訂定學校家長會長「排黑條款」，有北市家長發現某校家長會前幹部曾涉刑事案件，教育局卻無嚴格規範，議員也憂恐對師生安全構成風險，要求研議增訂家長會幹部適任資格。教育局承諾，將邀集各級學校家長會聯合會研議。

一名家長郭先生指出，去年孩子在校遭一名學生過肩摔，臉朝地而摔斷2根門牙，造成終身傷害，但雙方和解不成。孩子事件發生後，他得知對方家長擔任學校家長會幹部，過去曾涉嫌刑事案件；自己查國家法律，卻無一條限制不能讓有刑事犯罪的人擔任家長會幹部。

郭先生說，依據保全業法第10-1條有相關規定，刑事案件判決在案者不得擔任保全，他直呼「連當一個保全都要良民證，難道家長會幹部沒有一個保全重要？」

議員張斯綱表示，台南市教育局去年4月修訂台南市高級中等以下學校學生家長會設置辦法，第6條第3項增列「最近3年內曾違反刑事法律經檢察官起訴，或其他有損家長會或學校形象之違法或不當行為者，不得擔任會長；已擔任者，當然解任。」

張斯綱說，相較之下，北市現行學校家長會幹部參與資格的規範寬鬆，目前相關自治條例無明確規範，僅限於基本身分條件如需為在學學生的家長，未就個人背景或操守設有具體限制，即便家長會長或幹部曾涉及重大違法行為，仍可能擔任要職，這不僅影響學校的公信力，更可能對師生安全構成潛在風險。

他要求教育局，研議是否增訂家長會長及幹部的適任資格條件，禁止曾有重大違法紀錄者擔任家長會幹部的必要性；對於已擔任職位者，若在職時發生相關爭議，應增訂必要的解任機制。藉此盼符合各界對學校家長會有更高道德標準的期待與公共形象。

教育局表示，北市維護家長的教育參與權，針對學校家長會的運作已有明確法規依據，包含「台北市中小學校學生家長會設置及運作監督準則」、「台北市中小學校學生家長會設置自治條例」，且明訂家長會的解任機制，如辭職或會長、副會長連署罷免等，以確保家長會的運作符合規範。

教育局說，將邀集北市各級學校家長會聯合會共同研議，一同檢視現行法規的適切性，並廣納各方意見，使相關規範能更完善，符合實際運作需求；另強化親師合作，透過定期家長會會務知能研習，加強家長會成員在法制、財務等方面的專業素養。

北市 幹部 教育局

延伸閱讀

北一女師遭約談 藍北市議會黨團：勿讓政治獵巫籠罩校園

侯漢廷、張斯綱和解？現身罷免吳思瑤總部

罷雙吳熱戰..萬華總部原租林昶佐辦 房東不租已另覓點

批民進黨操作「剴剴案」 國民黨：不敢罵戀棧的林志嘉

相關新聞

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

2大面向研究「永靖學」 彰化小校首次參賽就包辦閱讀磐石獎兩大獎

彰化縣福佬客原鄉之一的永靖以苗木產業聞名，永興國小研究客家文化和苗木產業，融合在國語、社會兩科教學，獲彰化縣唯一得到今年...

北市家長會沒「排黑條款」 家長：連當保全都要良民證

台南市去年創全國之先訂定學校家長會長「排黑條款」，有北市...

建功高中、光武國中新建中校 預計115學年度啟用

新竹市就學需求大，加上竹縣多個國中將總量管制，建功高中、光武國中新建校舍預計於115學年度啟用，紓解就學需求。香山國小新...

老師很爽嗎？他曝：寒暑假有完整放2至3周要偷笑、上下班也不正常

「老師很爽啊，因為有寒暑假」這樣的話，也許有現場教師聽膩了。近日一位中學現職教師在論壇發文，以自身經驗逐一破解「老師很爽」的迷思，從寒暑假根本沒得真正放鬆、上下班時間遠超過表面工時，到面對學生與家長的雙重壓力，以及考進正式教職前所歷經的漫長歷程，直言：「請別再一言以蔽之，否定這份專業。」

中小學生嚮往職業受AI影響 半導體工程師黑翻紅

國語日報今天發布「兒少大未來」職業探索問卷調查結果，中小學生最喜歡的職業中，半導體工程師由黑翻紅，推測與近期的AI（人工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。