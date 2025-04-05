北市家長會沒「排黑條款」 家長：連當保全都要良民證

台南市去年創全國之先訂定學校家長會長「排黑條款」，有北市家長發現某校家長會前幹部曾涉刑事案件，教育局卻無嚴格規範，議員也憂恐對師生安全構成風險，要求研議增訂家長會幹部適任資格。教育局承諾，將邀集各級學校家長會聯合會研議。

一名家長郭先生指出，去年孩子在校遭一名學生過肩摔，臉朝地而摔斷2根門牙，造成終身傷害，但雙方和解不成。孩子事件發生後，他得知對方家長擔任學校家長會幹部，過去曾涉嫌刑事案件；自己查國家法律，卻無一條限制不能讓有刑事犯罪的人擔任家長會幹部。

郭先生說，依據保全業法第10-1條有相關規定，刑事案件判決在案者不得擔任保全，他直呼「連當一個保全都要良民證，難道家長會幹部沒有一個保全重要？」

議員張斯綱表示，台南市教育局去年4月修訂台南市高級中等以下學校學生家長會設置辦法，第6條第3項增列「最近3年內曾違反刑事法律經檢察官起訴，或其他有損家長會或學校形象之違法或不當行為者，不得擔任會長；已擔任者，當然解任。」

張斯綱說，相較之下，北市現行學校家長會幹部參與資格的規範寬鬆，目前相關自治條例無明確規範，僅限於基本身分條件如需為在學學生的家長，未就個人背景或操守設有具體限制，即便家長會長或幹部曾涉及重大違法行為，仍可能擔任要職，這不僅影響學校的公信力，更可能對師生安全構成潛在風險。

他要求教育局，研議是否增訂家長會長及幹部的適任資格條件，禁止曾有重大違法紀錄者擔任家長會幹部的必要性；對於已擔任職位者，若在職時發生相關爭議，應增訂必要的解任機制。藉此盼符合各界對學校家長會有更高道德標準的期待與公共形象。

教育局表示，北市維護家長的教育參與權，針對學校家長會的運作已有明確法規依據，包含「台北市中小學校學生家長會設置及運作監督準則」、「台北市中小學校學生家長會設置自治條例」，且明訂家長會的解任機制，如辭職或會長、副會長連署罷免等，以確保家長會的運作符合規範。

教育局說，將邀集北市各級學校家長會聯合會共同研議，一同檢視現行法規的適切性，並廣納各方意見，使相關規範能更完善，符合實際運作需求；另強化親師合作，透過定期家長會會務知能研習，加強家長會成員在法制、財務等方面的專業素養。