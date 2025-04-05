建功高中、光武國中新建中校 預計115學年度啟用

新竹市就學需求大，加上竹縣多個國中將總量管制，建功高中、光武國中新建校舍預計於115學年度啟用，紓解就學需求。香山國小新建校舍及關埔國小4期體育館工程，也預計2027年完工；新竹國小附幼新建校舍及里民活動中心則將於114學年度啟用。

新竹市代理市長邱臣遠指出，近十年來，隨著大量外來人口移入，學齡人口在竹市快速成長，市府透過盤點公有土地、優化預算編列並爭取中央補助，不僅投入超過24億元進行8校校舍新建工程，也同步投入16億元進行5校校舍整建，為學子打造安全、舒適、現代化的優質學習環境。

新竹市教育處說明，建功高中、光武國中新建校舍工程進展順利，預計於115學年度啟用；香山國小新建校舍也預計2027年完工啟用；關埔國小目前3期景觀工程即將完工啟用，4期體育館工程也順利開工，預計2027年完工。另外，新竹國小附幼新建校舍及里民活動中心則將於114學年度完工啟用，增加東區幼兒就讀名額、里民休閒與學習空間，促進社區共融。

教育處提到，市府除了新建校舍，亦投入逾16億元進行 5 所學校校舍整建，以強化耐震能力及提升學習環境。如茄苳國小風雨教室已順利完工，而港南國小的改造工程將於今年8月啟用，除拆建新教室及圖書館外，也改善操場與體育館高程，解決長年淹水問題。

培英國中、新竹市立幼兒園及南寮國小等校舍亦進行耐震補強與新建工程，確保學生安全與學習品質。其中，新竹市立幼兒園也成功解決流標問題，並順利開工，完工啟用後將提供更完善的幼兒教育資源。