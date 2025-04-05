建功高中、光武國中新建中校 預計115學年度啟用
新竹市就學需求大，加上竹縣多個國中將總量管制，建功高中、光武國中新建校舍預計於115學年度啟用，紓解就學需求。香山國小新建校舍及關埔國小4期體育館工程，也預計2027年完工；新竹國小附幼新建校舍及里民活動中心則將於114學年度啟用。
新竹市代理市長邱臣遠指出，近十年來，隨著大量外來人口移入，學齡人口在竹市快速成長，市府透過盤點公有土地、優化預算編列並爭取中央補助，不僅投入超過24億元進行8校校舍新建工程，也同步投入16億元進行5校校舍整建，為學子打造安全、舒適、現代化的優質學習環境。
新竹市教育處說明，建功高中、光武國中新建校舍工程進展順利，預計於115學年度啟用；香山國小新建校舍也預計2027年完工啟用；關埔國小目前3期景觀工程即將完工啟用，4期體育館工程也順利開工，預計2027年完工。另外，新竹國小附幼新建校舍及里民活動中心則將於114學年度完工啟用，增加東區幼兒就讀名額、里民休閒與學習空間，促進社區共融。
教育處提到，市府除了新建校舍，亦投入逾16億元進行 5 所學校校舍整建，以強化耐震能力及提升學習環境。如茄苳國小風雨教室已順利完工，而港南國小的改造工程將於今年8月啟用，除拆建新教室及圖書館外，也改善操場與體育館高程，解決長年淹水問題。
培英國中、新竹市立幼兒園及南寮國小等校舍亦進行耐震補強與新建工程，確保學生安全與學習品質。其中，新竹市立幼兒園也成功解決流標問題，並順利開工，完工啟用後將提供更完善的幼兒教育資源。
此外，市府所提的變更中油新竹油庫暨建功高中擴校都市計畫案已順利獲得內政部審議通過，後續將在完成都市計畫法定程序後，啟動公辦市地重劃作業，加速土地活化利用，並升級公道五路科技產業廊帶2.0，滿足建功高中、國中及國小的擴校需求，進一步擴大就學空間。
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