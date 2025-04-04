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老師很爽嗎？他曝：寒暑假有完整放2至3周要偷笑、上下班也不正常

聯合新聞網／ 綜合報導
一名中學教師在論壇透露，教師的工作並不如外界所想的輕鬆。示意圖／ingimage
一名中學教師在論壇透露，教師的工作並不如外界所想的輕鬆。示意圖／ingimage

「老師很爽啊，因為有寒暑假」這樣的話，也許有現場教師聽膩了。近日一位中學現職教師在論壇發文，以自身經驗逐一破解「老師很爽」的迷思，從寒暑假根本沒得真正放鬆、上下班時間遠超過表面工時，到面對學生與家長的雙重壓力，以及考進正式教職前所歷經的漫長歷程，直言：「請別再一言以蔽之，否定這份專業。」

原PO在Dcard以「給那些總是脫口而出說當老師很爽的人」為題發文表示，所謂的寒暑假往往被輔導課程、教師研習、三年級學生備考壓縮到有2、3週放就要偷笑；每天從早上7點半到傍晚5點的工時只是基本，回家後還要出題、改作業，甚至籌備各式比賽與活動；學生行為也不若外界所想單純，家長不符事實的指控更是層出不窮。

原PO也補充，要成為一名正式教師，需修畢教程、通過教檢、完成實習，最後還要突破錄取率極低的教師甄試，他認為這樣的前置成本與持續投入，不該被一句「工作簡單薪水高」否定。

有同在教學現場的網友也留言，「暑假的確有比較輕鬆，扣掉寒暑輔跟共備週差不多2、3週沒錯；上下班時間部分，有時候輪值看晚自習到8點，工時是超過13小時的」、「我不覺得所有的老師都偉大到值得被感激，但是至少我很認真帶領孩子，多數老師都是」、「舉凡學生衝突、受傷、霸凌、性平、偷竊、說謊等事件都要處理」、「曾經當過一年代課老師，只能說老師值得更好的薪水」、「大家都以為老師賺很多，才沒有，我們根本廉價勞工」。

教師

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