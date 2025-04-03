快訊

日本直擊！Switch 2搶先試玩 瑪利歐賽車世界全新生存戰、薩爾達傳說畫質大躍進

川普關稅重創美股！道瓊早盤崩跌1500點 台積電ADR挫5%

川普出重手課32%關稅 估我逾千億美元出口受衝擊、「這些產業」受重傷

少子化、私校競爭⋯非六都高中減招 盼每年班級人數少一人

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
面對少子女化和私校競爭，非六都公立高中職近年招生受衝擊。示意圖，非當事人和學校。本報資料照片
面對少子女化和私校競爭，非六都公立高中職近年招生受衝擊。示意圖，非當事人和學校。本報資料照片

面對少子女化和私校競爭，非六都公立高中職近年招生受衝擊，對此，教育部調整減招法規，刪除前一學年就學機會率高於120%條款，學校因應趨勢減招可望更有彈性。高中端則表示，去年花蓮各校提報多希望一班從34人降到30人，教育部的立場是希望逐年往下降，未來學校會繼續向教育部提報，並採每年一班略減一人的方式。

教育部表示，本次修正原則是配合去年八月發函的新政策，已經核定114學年主管的公私立學校，除了竹苗地區外，每班班級人數調降一人，達到34人，

且教育部也指出，整體政策一直以來均視人口發展趨勢，採公私立衡平、分階段穩定調降等方式處理，本次調整法規，也是希望給予各校因地制宜的彈性。

花蓮一名公立學校校長指出，去年學校提報時，是希望一班從34人直接減為30人，學校也知道一次減太多人確實獲准的機會不大。目前已經能理解教育部的立場，花東地區少子化特別嚴重，但教育部也不能讓花東有別於其他縣市開放特例，教育部標準約是設在一班降至30人，開放學校調整班級人數但希望逐年緩步遞減。

該名校長談到，未來會繼續提報減少班級人數，看逐年減至32、31，採取每年一班略減一人的方式來向教育部申請。

全中教理事長史美奐則表示，其實應在少子化下落實降低班級人數，達成小班化才能執行精緻化教學。不少公立高中仍然延續過去的大班制教學規模，其實不止少子化嚴峻的非都會區，甚至都會區學校也應開始思考朝小班制邁進，但過程中就不會只有學校的意見，家長也會擔心班級人數減少影響子女入學機會，都還有賴學校與地方政府的智慧。

少子化 教育部

延伸閱讀

捷克祭萬元獎學金選送台生交流 我40學生通過面試

回響／非六都少子化嚴峻 教部放寬公立高中職減招門檻

清大副教授詐領研究費補助40萬遭判刑 法官：貪圖小利

教育部新人事 高教司前司長朱俊彰接任常務次長

相關新聞

遭同學踩考卷辱罵惡整半年 學生家長控校方輕縱霸凌「檢討被害者」

有家長在臉書控訴，就讀竹市某國中的孩子，遭班上3名同學霸凌長達半年，惡劣行徑包括辱罵、丟球、破壞物品、踩踏考卷等。雖校方...

小孩同學生日「送全班1人1份禮物」 律師見實際價格驚呆

就學期間，只要遇上小孩生日，家長通常都會準備一些小零食，讓大家能夠一同慶祝。近日，有律師在社群平台上透露，小孩班上的同學生日，家長同樣也準備禮物，不過該禮物的單價卻驚為天人，讓他忍不住發文分享，貼文也引發網友熱議。

北一女教師區桂芝同框白狼 議員質疑是否適任教師

北一女教師區桂芝接受中國官媒採訪惹議，今天又被爆出和統促黨總裁張安樂疑相談甚歡的合照。台北市議員林延鳳今天指出，區桂芝和...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

少子化、私校競爭⋯非六都高中減招 盼每年班級人數少一人

面對少子女化和私校競爭，非六都公立高中職近年招生受衝擊，對此，教育部調整減招法規，刪除前一學年就學機會率高於120%條款...

新北五華國小增建 民代要求今年動工

新北三重五華國小雖非額滿學校，但當初設計60班，現況卻塞75班學生，新建教學大樓刻不容緩，去年案件核定後，因物價波動，9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。