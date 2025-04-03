少子化、私校競爭⋯非六都高中減招 盼每年班級人數少一人

面對少子女化和私校競爭，非六都公立高中職近年招生受衝擊，對此，教育部調整減招法規，刪除前一學年就學機會率高於120%條款，學校因應趨勢減招可望更有彈性。高中端則表示，去年花蓮各校提報多希望一班從34人降到30人，教育部的立場是希望逐年往下降，未來學校會繼續向教育部提報，並採每年一班略減一人的方式。

教育部表示，本次修正原則是配合去年八月發函的新政策，已經核定114學年主管的公私立學校，除了竹苗地區外，每班班級人數調降一人，達到34人，

且教育部也指出，整體政策一直以來均視人口發展趨勢，採公私立衡平、分階段穩定調降等方式處理，本次調整法規，也是希望給予各校因地制宜的彈性。

花蓮一名公立學校校長指出，去年學校提報時，是希望一班從34人直接減為30人，學校也知道一次減太多人確實獲准的機會不大。目前已經能理解教育部的立場，花東地區少子化特別嚴重，但教育部也不能讓花東有別於其他縣市開放特例，教育部標準約是設在一班降至30人，開放學校調整班級人數但希望逐年緩步遞減。

該名校長談到，未來會繼續提報減少班級人數，看逐年減至32、31，採取每年一班略減一人的方式來向教育部申請。

全中教理事長史美奐則表示，其實應在少子化下落實降低班級人數，達成小班化才能執行精緻化教學。不少公立高中仍然延續過去的大班制教學規模，其實不止少子化嚴峻的非都會區，甚至都會區學校也應開始思考朝小班制邁進，但過程中就不會只有學校的意見，家長也會擔心班級人數減少影響子女入學機會，都還有賴學校與地方政府的智慧。