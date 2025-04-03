遭同學踩考卷辱罵惡整半年 學生家長控校方輕縱霸凌「檢討被害者」

有家長在臉書控訴，就讀竹市某國中的孩子，遭班上3名同學霸凌長達半年，惡劣行徑包括辱罵、丟球、破壞物品、踩踏考卷等。雖校方認定霸凌成立，但加害學生僅記小過，至今孩子仍受騷擾，導師竟建議被害學生轉學。教育處表示，會持續督導。

家長在臉書社團「新竹人新竹事」控訴，自己的孩子從去年4月起遭班上3名同學持續霸凌，嚴重影響孩子的精神狀況，甚至需就醫接受心理治療，但班導師從一開始就漠視家長求助，直到去年9月家長打了霸凌專線才開始處理。

家長不滿，雖霸凌事件去年底已認定並成立，但3名涉霸凌學生僅記小過，讓家長質疑處置明顯過輕，且導師更曾三度暗示受害學生轉學換環境，讓家長強烈不滿，質疑導師嚴重失職、縱容霸凌。

家長也質疑，近期導師以家人生病為由請假，認為此舉是在逃避責任，希望教育處針對導師是否涉包庇或縱容霸凌，啟動進一步調查。

被指控的校方也回應，霸凌案去年9月即依規定校安通報，12月已確認霸凌成立，也對涉霸凌學生召開獎懲會議，並給予紀過懲處。3名學生在輔導期間皆已深刻認識自身不當行為，目前皆與同學相處融洽，學習狀況穩定。經評估後，學校將持續提供必要的輔導與諮商協助。同時，新接任導師已順利融入班級，與學生建立良好互動。

新竹市教育處強調，未來將持續督導學校依規啟動相關程序，並適時提供學生所需的輔導與支持，以確保校園環境的安全與和諧。