新北五華國小增建 民代要求今年動工

就學期間，只要遇上小孩生日，家長通常都會準備一些小零食，讓大家能夠一同慶祝。近日，有律師在社群平台上透露，小孩班上的同學生日，家長同樣也準備禮物，不過該禮物的單價卻驚為天人，讓他忍不住發文分享，貼文也引發網友熱議。

2025-04-02 17:06