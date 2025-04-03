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新北五華國小增建 民代要求今年動工

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
三重五華國小新建多功能教學大樓經費暴增。記者葉德正／攝影
三重五華國小新建多功能教學大樓經費暴增。記者葉德正／攝影

新北三重五華國小雖非額滿學校，但當初設計60班，現況卻塞75班學生，新建教學大樓刻不容緩，去年案件核定後，因物價波動，9億4000萬經費暴漲到12億6000萬，導致案件至今未動，地政局允諾使用平均地權基金，交通局願協助1億元建造地下停車場，民代要求年底一定要動工。

市議員李翁月娥說，周邊仁義段都更案已陸續移入20多棟住戶，加上附近真武宮都更如火如荼進行，未來周邊至少再增1萬戶，再不趕快擴建校園，會影響在地學子受教權。

教育局去年核定五華國小新建教學大樓案，預計興建地下2層、地上5層大樓，規畫16間教室供作學生班級、專科教室、特教教室，同時提供6班幼兒園空間，另設有挑高多功能活動中心供學生集會及運動空間使用。全案核定至今還沒有啟動相關招標，地方急如熱鍋上螞蟻。

李翁月娥要求市府要在年底前動工，拚3年內完成。

教育局表示，五華國小多功能教學大樓案正循行政程序辦理；預計2029年完工。

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