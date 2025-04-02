小孩同學生日「送全班1人1份禮物」 律師見實際價格驚呆

就學期間，只要遇上小孩生日，家長通常都會準備一些小零食，讓孩子和同學們能夠一同慶祝。近日，有律師在社群平台上透露，小孩班上的同學生日，家長同樣也準備禮物，不過該禮物的單價卻驚為天人，讓他忍不住發文分享，貼文也引發網友熱議。

律師林智群日前在臉書粉專發文，提到小孩的同學生日時，送給全班一人一份生日禮物，在好奇心的驅使下，他上網查詢價格，才知道禮物單價竟突破千元，讓他忍不住透露，「是好東西，但不能po，不然就太明顯了」。

林智群也在留言處分享，「有一次經過幾億豪宅，說爸爸買不起，兒子竟然說他有幾個同學住裡面，我們家是班上窮人嗎？」

該貼文曝光後隨即引發熱議，許多人幽默臆測送禮可能與校園「大選」有關聯，「是要選班長或學生會長嗎？」、「果然有錢人跟我們想的不一樣」、「送禮價值不能超過30元喔」、「哇！好猛」、「要選模範生了！」也有網友表示，「想回去旁聽了！」、「有缺同學嗎？年紀大至少兩倍的那種」、「我2個女兒很正，可以排隊認識嗎？」