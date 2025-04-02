嘉市國中師生創作繪本發表 呈現高空盪鞦韆文化
嘉義市民生國中師生創作台語繪本「幌韆鞦的上帝爺公」，生動描繪嘉義特有的高空盪鞦韆傳統文化，並於今天發表。市長黃敏惠到場肯定師生用心，推廣本土語言與在地文化傳承。
「幌韆鞦的上帝爺公」台語繪本今天在民生國中舉辦發表會，現場由學生上台分享製作心得；團隊也在現場搭製童軍鞦韆及安排手作體驗活動，感受傳統文化的魅力。
黃敏惠致詞表示，這本繪本是師生共同發想，藉由繪本讓大家更了解嘉義特有的「下路頭高空盪鞦韆」傳統文化，從200多年歷史文化的演進，到現今性別平權議題的融入，今天更看到國中生用流利的台語上台分享，真的特別感動。
繪本指導老師郭乃文指出，嘉義是文化的搖籃，擁有豐富的族群文化與特色。在校方支持、老師郭芝菁的美術指導下，希望透過這本繪本，帶領學生認識在地，並理解文化背後的故事，感受傳統之美，並進一步將文化傳承下去。
參與創作的學生黃苡晴表示，從小就喜歡用台語表達生活觀察到的事物，透過這次的繪本創作，更加體會語言背後的美麗，也希望能用文字傳遞台語的韻味與趣味。
校方表示，繪本是師生從構思、撰寫到繪製，共同努力的成果，師生合力透過圖像與台語敘述，詮釋「下路頭高空盪鞦韆」的文化意涵，讓文化更貼近現代教育，展現嘉義深厚的地方特色。
校方指出，這本繪本以溫暖細膩的畫風與敘事，展現「下路頭高空盪鞦韆」的歷史文化，這不僅是一部繪本，更是一座連結世代情感的橋梁。
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