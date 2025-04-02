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隱瞞特教幼童遭毆傷？伍麗華批台東縣政府與校方失職

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
立委伍麗華（右四）上午舉行記者會，伍麗華表示台東縣某國小的特教幼童遭嚴重毆傷，但校方與台東縣教育處面對家長詢問時，卻欺騙、隱瞞、推卸責任，甚至提供錯誤時間的監視器畫面，讓受害孩童的爸媽求助無門。記者蘇健忠／攝影
立委伍麗華（右四）上午舉行記者會，伍麗華表示台東縣某國小的特教幼童遭嚴重毆傷，但校方與台東縣教育處面對家長詢問時，卻欺騙、隱瞞、推卸責任，甚至提供錯誤時間的監視器畫面，讓受害孩童的爸媽求助無門。記者蘇健忠／攝影

立委伍麗華上午舉行「特幼班重大兒虐事件，校長、縣府吃案包庇？施暴零容忍，真相不能等」記者會，伍麗華表示透過台東縣議員張全馨蘭接到陳情，今年1月初台東縣某國小的特教幼童，被家長發現孩童身上有嚴重傷勢，詢問學校得到「被椅子砸傷」的答案。

記者會中揭露台東縣某國小的特教幼童遭嚴重毆傷。家長相信學校調閱監視器未發現異狀說法，，直到一個半月後，才突然被台東縣教育處的調查小組通知協助指認相關監視器畫面，因而發現自己的孩子被施暴，伍麗華批台東縣政府教育處及該國小重大失職。

伍麗華 台東 監視器

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