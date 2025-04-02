隱瞞特教幼童遭毆傷？伍麗華批台東縣政府與校方失職
立委伍麗華上午舉行「特幼班重大兒虐事件，校長、縣府吃案包庇？施暴零容忍，真相不能等」記者會，伍麗華表示透過台東縣議員張全馨蘭接到陳情，今年1月初台東縣某國小的特教幼童，被家長發現孩童身上有嚴重傷勢，詢問學校得到「被椅子砸傷」的答案。
記者會中揭露台東縣某國小的特教幼童遭嚴重毆傷。家長相信學校調閱監視器未發現異狀說法，，直到一個半月後，才突然被台東縣教育處的調查小組通知協助指認相關監視器畫面，因而發現自己的孩子被施暴，伍麗華批台東縣政府教育處及該國小重大失職。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言