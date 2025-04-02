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台南文元國小為過世校狗出書 不一樣的兒童節禮物

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市北區文元國小在兒童節前夕，出版具生命教育意義的校本教材「動保之聲—Moli之生」。圖／文元國小提供
台南市北區文元國小在兒童節前夕，出版具生命教育意義的校本教材「動保之聲—Moli之生」。圖／文元國小提供

台南市北區文元國小在兒童節前夕，出版生命教育校本教材「動保之聲—Moli之生」，紀念文元校寶Moli去世4周年，也是很不一樣的兒童節禮物。

校長杜雨霖表示， Moli於2011年12月7日流浪到了文元，當時為了怕大型犬的體型驚擾師生，學校先行安置並協尋主人，數周後，學務主任連國樑接獲自稱飼主電話，表示家中犬隻太多無力飼養。Moli個性溫馴，經數月的觀察及相處，逐漸融入校園生活，當時校長黃振恭給予學籍，成為文元一分子。

後來，接任校長李貞儀讓Moli可自由在校園走動、出席學校大小活動，和師生建立共同生活的美好。每年校慶均獲得親師生的捐款挹注生活及醫療開銷，2020年校慶，家長會長張宜評建議義賣「Moli煎餅」，可愛烙印及美味獲得許多好評及採購，除去捐出金額外還盈餘數萬元生活費。但2021年Moli罹患圍肛腺瘤，為腹腔內極惡性腫瘤且經電腦斷層確定已轉移，同年7月間不治，成了小天使。

就讀過民德美術班的校友賴政賢、郭以霈，在高中繁忙課業之餘，為讓Moli在文元生活的美好留下回憶，用彩筆繪下生活點滴，並由主要照顧人賀憶娥老師撰文、經由阿古拉斯工作室設計師陳盈賓專業協助，「Moli之生—動保之聲」校本教材上周出書。

杜雨霖說，這本繪本僅印製500冊義賣，扣除成本後所得將全數捐給台南市流浪動物愛護協會，延續大家對Moli的愛與思念，繼續救援、結紮流浪動物。

台南市北區文元國小在兒童節前夕，出版具生命教育意義的校本教材「動保之聲—Moli之生」。台南市北區文元國小在兒童節前夕，出版具生命教育意義的校本教材「動保之聲—Moli之生」。圖／文元國小提供
台南市北區文元國小在兒童節前夕，出版具生命教育意義的校本教材「動保之聲—Moli之生」。台南市北區文元國小在兒童節前夕，出版具生命教育意義的校本教材「動保之聲—Moli之生」。圖／文元國小提供

兒童節 流浪動物 義賣

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