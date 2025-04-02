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台南偏鄉小校到城市大校過兒童節 資源共享可以這麼歡樂有趣

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市崇學國小兒童節很特別，家長會請1800名師生吃1支130元的哈根達斯冰淇淋。圖／崇學國小提供
台南市崇學國小兒童節很特別，家長會請1800名師生吃1支130元的哈根達斯冰淇淋。圖／崇學國小提供

迎接兒童節，台南市東區崇學國小邀請七股區後港過小來過節，除了玩大型主題遊樂氣墊、逛園遊會，並吃哈根達斯冰淇淋與共享午餐，透過城鄉交流、資源共享，讓小朋友過一個很不一樣的兒童節。

崇學國小校長洪榮進分享，正就讀大四的女兒問，何以要請小朋友吃冰淇淋，經告知是慶祝兒童節，他的女兒隨即分享最難忘的兒童節。回憶就讀南大附小時，學校慶祝兒童節辦彩色日活動，讓學生穿彩色衣服到校，連校內國父銅像也配合活動彩繪，至今仍難忘這一迷人與有趣的活動。

崇學國小近幾年每到兒童節都由家長會贊助，讓學生玩氣墊，今年增至6座氣墊，各有主題特色，為了讓偏鄉小朋友也能玩到，以及到大校體驗兒童節不同氣氛，達到資源共享目的，邀請後港國小師生來過兒童節。崇學國小家長會長黃勝強贊助遊覽車費，校長方婉真今率中、高年級師生來交流，小朋友暢玩氣墊床，吃冰淇淋、逛園遊會。

後港國小六年級學生陳郁叡玩到全身大汗仍意猶未盡，他說，首次玩氣墊，而且每座氣墊都有不同主題，太好玩了；希望下次兒童節，學校也有氣墊讓學生玩，也期待今天中午吃哈根達斯冰淇淋。後港國小校長方婉真感謝崇學國小的邀請以及崇學家長會的贊助，讓孩子過不一樣的兒童節。

約1800名師生的崇學國小，今年兒童節也特別舉辦疫情後首次園遊會，共有上千名家長參加。校長洪榮進說，有20個攤位，師生展現創意，攤攤有特色，園遊券賣出20萬元，各攤位師生會利用盈餘做有意義的事，包含公益等。

園遊會攤位都針對小朋友喜歡來設計，包含扭蛋機、娃娃機等，其中娃挖機的設計很創新，用竹子、紙製大鉗子設計成抓娃娃的怪手，吸引小朋友玩，抓上東西後領獎品。

台南市崇學國小兒童節很特別，家長會請1800名師生吃1支130元的哈根達斯冰淇淋。圖／崇學國小提供
台南市崇學國小兒童節很特別，家長會請1800名師生吃1支130元的哈根達斯冰淇淋。圖／崇學國小提供
台南市崇學國小疫情後首次辦園遊會，部分攤位兼具闖關性質。記者鄭惠仁／攝影
台南市崇學國小疫情後首次辦園遊會，部分攤位兼具闖關性質。記者鄭惠仁／攝影
台南市崇學國小今天邀請後港國小師生來過兒童節，快樂玩遊樂氣墊。記者鄭惠仁／攝影
台南市崇學國小今天邀請後港國小師生來過兒童節，快樂玩遊樂氣墊。記者鄭惠仁／攝影
台南市崇學國小疫情後首次辦園遊會，師生設計抓娃挖機。記者鄭惠仁／攝影
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