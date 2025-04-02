快訊

遭控與張安樂密談 區桂芝還原當下：不需擴大解讀

家庭悲劇！鶯歌住宅火警釀母女2死 男屋主疑縱火逃離現場

限時5天！LINE聊天室「櫻花雨」特效帶來春日夢幻氛圍

聽新聞
0:00 / 0:00

北一女教師區桂芝同框白狼 議員質疑是否適任教師

中央社／ 台北2日電
北一女教師區桂芝。聯合報系資料照
北一女教師區桂芝。聯合報系資料照

北一女教師區桂芝接受中國官媒採訪惹議，今天又被爆出和統促黨總裁張安樂疑相談甚歡的合照。台北市議員林延鳳今天指出，區桂芝和有黑道背景的白狼站在一起，質疑是否適任教師。

台北市立第一女子高級中學教師區桂芝日前接受中國官媒採訪，引發各界爭議，北一女校長陳智源公告，即日起禁止教職員工接受中華人民共和國所屬官方媒體採訪（如央視）。

一波未平一波又起，資深媒體人周玉蔻今天在臉書發表圖文指出，區桂芝與張安樂今年同場密談，可謂「世紀經典畫面」。

對此，民進黨市議員林延鳳今天透過媒體群組表示，「滿口禮義廉恥」，老師在學校應教導學生不要接觸幫派，結果卻選擇和有黑道背景的白狼站在一起，而且看起來相當熟識，請問這樣的老師要怎麼教導學生、教學相長。

林延鳳認為，這對其他奉公守法的老師是否公平，區桂芝是否適任教師，台北市教育局應該要好好調查、審酌，否則這樣的風氣，對北一女的師生來說都非常不公平。

區桂芝 教師 林延鳳

延伸閱讀

寒蟬效應?區桂芝惹議北一女禁師上陸媒 蔣萬安表態立場

北一女校長禁教師上央視 議員秦慧珠：無法律授權、感情用事

壓力過大？北一女禁教職員接受中共官媒採訪 藍籲：別再圍剿

北一女禁教職員接受中共官媒採訪 區桂芝：尊重配合

相關新聞

隱瞞特教幼童遭毆傷？伍麗華批台東縣政府與校方失職

立委伍麗華上午舉行「特幼班重大兒虐事件，校長、縣府吃案包庇？施暴零容忍，真相不能等」記者會，伍麗華表示透過台東縣議員張全...

北一女校長禁教師上央視 議員秦慧珠：無法律授權、感情用事

北一女教師區桂芝上月受中國中央電視台專訪引熱議，校長陳智源日前發布校內公告，考量兩岸關係緊張禁止校內教職員接受中國大陸官...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

北一女教師區桂芝同框白狼 議員質疑是否適任教師

北一女教師區桂芝接受中國官媒採訪惹議，今天又被爆出和統促黨總裁張安樂疑相談甚歡的合照。台北市議員林延鳳今天指出，區桂芝和...

台南文元國小為過世校狗出書 不一樣的兒童節禮物

台南市北區文元國小在兒童節前夕，出版生命教育校本教材「動保之聲—Moli之生」，紀念文元校寶Moli去世4周年，也是很不...

60班教室塞75班學生 五華國小新建大樓經費暴增3億還沒動工

三重五華國小雖非額滿學校，但當初設計供60班，現況卻塞了75班學生，新建教學大樓刻不容緩，新北市議員李翁月娥指出，去年案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。