60班教室塞75班學生 五華國小新建大樓經費暴增3億還沒動工

三重五華國小雖非額滿學校，但當初設計供60班，現況卻塞了75班學生，新建教學大樓刻不容緩，新北市議員李翁月娥指出，去年案件核定後，卻因物價波動，9億4000萬經費一下暴漲到12億6000萬，導致案件至今未動，目前地政局允諾使用平均地權基金，交通局也願協助1億元建造地下停車場，她要求年底一定要動工。

三重東區目前有碧華、五華2所國小，碧華國小是新生額滿學校，五華國小雖非額滿學校，但目前也有75班。

李翁月娥說，周邊仁義段都更案已經陸續移入20多棟住戶，加上附近真武宮都更如火如荼進行中，未來周邊至少再增1萬戶，再不趕快擴建校園，恐怕會影響在地學子受教權。

新北市教育局去年核定五華國小新建教學大樓案件，預計興建地下2層、地上5層大樓，規畫16間教室供作學生班級、專科教室、特教教室，同時提供6班幼兒園空間，另設有挑高多功能活動中心供學生集會及運動空間使用。

不過案件當初核定9億4000萬元，卻因為物價波動，總經費暴增到12億6000萬元，導致全案核定至今還沒有啟動相關招標，讓地方急如熱鍋上螞蟻。

李翁月娥指出，她日前帶五華國小校長葉綉燕、家長會長吳佩玲及建築師到新北市府找地政局、交通局與教育局，目前地政局充諾可以使用平均地權基金追加，但不得超過50 %；地下停車場歸交通局，交通局也願意來協助這1億元的缺口。

李翁月娥要求市府一定要在年底前動工，並在三年內完成，才能解決孩子長久以來的就學問題。

新北市教育局表示，五華國小多功能教學大樓案因建造成本連年上漲，設計單位參酌學校需求及市場行情，與原初步評估預算有所差距，為免後續工程階段出現無法發包情形，由教育局評估追加經費，預估擴增後所需經費為12億6千餘萬，目前正循行政程序辦理；全案目前正在規畫階段，工程預計118年完工。

教育局表示，五華國小113學年度普通班共計75班，非額滿學校。教育局持續觀察各區域學齡人口變化及各校校舍空間，滾動式評估增置教育資源，確保區域教育資源平衡及學生就學權益。