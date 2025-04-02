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北一女 禁教職員接受陸官媒採訪
北一女教師區桂芝上月受中國中央電視台專訪引發熱議，校長陳智源昨發布校內公告，強調不違反法律規定並尊重不同立場，但考量兩岸關係緊張，禁止校內教職員接受中華人民共和國官媒採訪，他也關閉臉書及拒絕媒體採訪。區桂芝說，會尊重遵守校方規定。
據了解，公告由校方轉給內部教職員與學生，並未公開。教育局昨證實此事並表示，基於校本管理，北一女校方已表達立場，在教育中立下，會尊重教師專業自主權及捍衛言論自由。
陳智源已經關閉臉書。區桂芝表示，她能夠理解校方的決定，校長有壓力，她不想造成陳智源的困擾，「我會尊重也遵守校方規定」。
區桂芝日前受央視採訪批賴清德總統將中國大陸定調為「境外敵對勢力」，遭民眾檢舉，雖北市府經調查區桂芝並未違反教育中立，但北一女校友丘美珍公開點名陳智源回應；陳僅在臉書表示「給網友：不要誤以為我會公開回應甚麼，因為有些話，我只會對學生說」。
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