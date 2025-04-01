學生美術比賽優勝作品基隆展出 謝國樑和3得獎學生交流

全國學生美術比賽優勝作品今天起至13日，在基隆市美術館301展間展出，市府安排3名得獎學生在開幕活動，分享創作心得。市長謝國樑肯定獲獎學生展現創意與技藝，市府將作美學教育的推手，深耕藝文教育，期盼更進一步開花結果。

基市教育處表示，113學年度學生美術比賽分成繪畫、西畫、平面設計、水墨畫、書法、版畫及漫畫7大類，全國共有8738件作品進入決賽，最終僅103件榮獲「特優」，二信高中學生林子芸的西畫類作品「世界」，是特優作品之一。

得獎作品巡迴全國展出，北部巡迴展今天在基隆市美術館開幕。謝國樑出席時表示，基隆學生在比賽中有亮眼表現，身為市長與有榮焉。期待透過大家的努力，讓美學素養成為城市發展的一部分，並將藝術的種子灌溉在基隆的每個角落。隆學子在美術領域發光發熱，見證市府推動美感教育的成果。