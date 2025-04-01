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壓力過大？北一女禁教職員接受中共官媒採訪 藍籲：別再圍剿

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北一女國文教師區桂芝日前接受大陸央視訪問，內容提到總統賴清德，遭人檢舉於課堂發表政治言論。記者邱德祥／攝影
北一女國文教師區桂芝日前接受大陸央視訪問，內容提到總統賴清德，遭人檢舉於課堂發表政治言論。記者邱德祥／攝影

北一女老師區桂芝日前上「央視」專訪引發熱議，校長陳智源今對校內發布聲明，禁止校內教職員接受中方官媒採訪，自己也關閉社群拒絕所有媒體採訪。議員曾獻瑩說，北一女已承受太大壓力，呼籲各界不要再圍剿北一女、區桂芝。

校長陳智源於校內發布聲明，內容提及北一女校風自由民主，在不違反法律規定前提下，包容多元意見並尊重不同立場，但考量近日兩岸關係緊張，禁止校內教職員工接受中華人民共和國所屬官媒採訪。

陳智源說，為避免個人言論引起社會輿論熱議或造成誤會，即日起將暫停社群網站發文，謝絕所有媒體採訪。經查看，陳目前已關閉臉書。

曾獻瑩表示，北一女這段日子已承受太多壓力，呼籲社會外界不應在圍剿北一女、區桂芝，「這麼優秀的學校，應該讓他維持自由民主的學風，為國家培育最優秀的人才。」

北一女老師區桂芝日前上「央視」專訪引發熱議，網路上流傳校長陳智源今對校內發布聲明，強調不違反法律規定尊重不同立場，但考量兩岸關係緊張，禁止校內教職員接受中方官媒採訪，自己也會關閉臉書及拒絕所有媒體採訪。圖／議員曾獻瑩提供
北一女老師區桂芝日前上「央視」專訪引發熱議，網路上流傳校長陳智源今對校內發布聲明，強調不違反法律規定尊重不同立場，但考量兩岸關係緊張，禁止校內教職員接受中方官媒採訪，自己也會關閉臉書及拒絕所有媒體採訪。圖／議員曾獻瑩提供

北一女 區桂芝 央視 曾獻瑩

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