壓力過大？北一女禁教職員接受中共官媒採訪 藍籲：別再圍剿

北一女老師區桂芝日前上「央視」專訪引發熱議，校長陳智源今對校內發布聲明，禁止校內教職員接受中方官媒採訪，自己也關閉社群拒絕所有媒體採訪。議員曾獻瑩說，北一女已承受太大壓力，呼籲各界不要再圍剿北一女、區桂芝。

校長陳智源於校內發布聲明，內容提及北一女校風自由民主，在不違反法律規定前提下，包容多元意見並尊重不同立場，但考量近日兩岸關係緊張，禁止校內教職員工接受中華人民共和國所屬官媒採訪。

陳智源說，為避免個人言論引起社會輿論熱議或造成誤會，即日起將暫停社群網站發文，謝絕所有媒體採訪。經查看，陳目前已關閉臉書。