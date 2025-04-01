新北淡水竹圍國小兒童節趣味活動 學童玩樂中學習
這個星期就是小朋友最期待的兒童節，新北市教育局在四月定為兒童月，各學校都有一連串的兒童活動，而今天上午在淡水區竹圍國小，就舉辦了兒童節趣味遊戲活動，結合運動與科學，讓孩子體驗學校的足球還有科學教育，另外還有校園的彩虹志工媽媽們所準備許久的招潮蟹兒童劇場，讓孩子不只是可以玩好玩的遊戲，還能夠學習一舉兩得。
竹圍國小校長蔣承志表示，這次活動從小書迷見面會的兒童書展，到今天的特教體驗、生命教育體驗以及科學體驗，讓孩子在當中享受自主、觀樂、創意及永續的歷程，並且以健康、同樂及創意為主軸，設計許多的內容，而其中學校的足球教練，也透過破碎視力的模擬，讓孩子戴上特殊眼鏡，在教練引導下，進行足球的射門運動。
竹圍國小足球教練徐名毅表示，這是一種特殊教育及生命教育的體驗，讓孩子戴上特製眼鏡可以摸擬視障者的感受，再經由教練引導來完成足球射門動作，這可以讓孩子體驗視障者的生活是多麼困難，同時也讓孩子學習怎麼去克服困難。學校也希望透過豐富遊戲還有教育，不僅是讓孩子可以玩樂，同時也可以讓學生能夠從玩樂中學習，過一個開心的兒童節。
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