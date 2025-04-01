新北淡水竹圍國小兒童節趣味活動 學童玩樂中學習

這個星期就是小朋友最期待的兒童節，新北市教育局在四月定為兒童月，各學校都有一連串的兒童活動，而今天上午在淡水區竹圍國小，就舉辦了兒童節趣味遊戲活動，結合運動與科學，讓孩子體驗學校的足球還有科學教育，另外還有校園的彩虹志工媽媽們所準備許久的招潮蟹兒童劇場，讓孩子不只是可以玩好玩的遊戲，還能夠學習一舉兩得。

2025-04-01 17:51