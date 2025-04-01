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新北萬里野柳國小歡慶兒童節 小小解說員守護海洋

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
野柳國小兒童節系列活動，由學生擔任解說員，讓參與的親師生瞭解海洋生態的保育。 圖／紅樹林有線電視提供
野柳國小兒童節系列活動，由學生擔任解說員，讓參與的親師生瞭解海洋生態的保育。 圖／紅樹林有線電視提供

兒童節前夕，萬里區的野柳國小歡慶兒童節辦理系列活動，從環保愛地球的二手玩具市集，到重頭戲平日所學的應用呈現，小朋友擔任小小解說員，解說地質特色、海洋生態以及食魚紅綠燈，挑選數量充足的海產食用。

野柳國小校長邱華璋說，兒童節全校總動員，幼兒園的開場舞，一年級到六年級的學生擔任不同主題的解說員，有介紹貝殼、宣導減塑、介紹藻類、地質解說、國家公園介紹及食魚紅綠燈，讓來一起參與活動的家長與貴賓對於野柳的海洋及地質有不同的認識。

其中六年級的食魚紅綠燈解說更是精彩，邀請台下的學弟、學妹及老師透過釣魚道具將不同的魚類釣起，並且介紹被釣起的魚類是紅燈、綠燈、黃燈哪一種魚類，藉此讓參與的親師生瞭解海洋生態的保育，可以從平日挑選海鮮食用的舉動做起，從日常生活中與孩子們一起守護海洋。

紅綠燈 野柳國小 魚類

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