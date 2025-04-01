快訊

立法院再度癱瘓1天…藍綠立委海報戰互嗆 議場現況曝光

北市警局3警涉貪！包庇轄區電玩業者 檢調兵分19路搜索7人

教育局證實 北一女「禁止教職員受陸官媒採訪」…區桂芝：尊重配合

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林這學校慶祝兒童節超有愛 民眾大讚掏錢支持

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市保長國小師生選擇用愛心義賣方式慶祝兒童節，一百多位師生合力製作鳳梨酥，今天到市場、火車站、大賣場義賣，義賣所得3萬元將捐助台灣之心愛護動物協會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市保長國小師生選擇用愛心義賣方式慶祝兒童節，一百多位師生合力製作鳳梨酥，今天到市場、火車站、大賣場義賣，義賣所得3萬元將捐助台灣之心愛護動物協會。記者陳雅玲／攝影

兒童節將至，各地都有慶祝活動，雲林縣斗六市保長國小師生選擇用愛心義賣方式慶祝，一百多位師生合力製作鳳梨酥，今天到市場、火車站、大賣場義賣，義賣所得3萬元將捐助台灣之心愛護動物協會，師生盼藉由對流浪動物的關心，讓兒童節更有意義。

多數小朋友都期待能夠在兒童節活動玩得盡興，但保長國小去年有學生在兒童節時建議，希望兒童節可以「行善服務」做好事，因此校方選在今天，讓全校師生走上街頭義賣。

「阿姨好，我們在義賣鳳梨酥，要幫助流浪動物」，學生難得走進斗六西市場，沿路向買菜的民眾及攤商叫賣自製鳳梨酥，偶爾遇到拒絕仍不放棄，多位民眾看到當場以購買行動支持，更有民眾認為孩子的出發點非常難得「很棒」，一次購買一大包鳳梨酥支持。

校長張景哲說，學校自治小市長趙思語建議兒童節不是只有等著收禮物，也可以為社區貢獻一點心力，在全校小朋友票選下，決定將食農教育課程學習到的料理技巧應用，製作鳳梨酥及泡菜義賣，除沿街叫賣，也進行公益快閃表演，感謝民眾的支持。

張景哲說，今天上午的義賣活動，小朋友收入4萬多元，扣除食材成本，盈餘3萬元，將把募集的款項捐贈給台灣之心愛護動物協會，相信以公益為出發點的行動，對孩子們來說，今年的兒童節特別不一樣。

雲林縣斗六市保長國小師生選擇用愛心義賣方式慶祝兒童節，一百多位師生合力製作鳳梨酥，今天到市場、火車站、大賣場義賣，義賣所得3萬元將捐助台灣之心愛護動物協會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市保長國小師生選擇用愛心義賣方式慶祝兒童節，一百多位師生合力製作鳳梨酥，今天到市場、火車站、大賣場義賣，義賣所得3萬元將捐助台灣之心愛護動物協會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市保長國小師生選擇用愛心義賣方式慶祝兒童節，一百多位師生合力製作鳳梨酥，今天到市場、火車站、大賣場義賣，義賣所得3萬元將捐助台灣之心愛護動物協會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市保長國小師生選擇用愛心義賣方式慶祝兒童節，一百多位師生合力製作鳳梨酥，今天到市場、火車站、大賣場義賣，義賣所得3萬元將捐助台灣之心愛護動物協會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市保長國小師生選擇用愛心義賣方式慶祝兒童節，一百多位師生合力製作鳳梨酥，今天到市場、火車站、大賣場義賣，義賣所得3萬元將捐助台灣之心愛護動物協會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市保長國小師生選擇用愛心義賣方式慶祝兒童節，一百多位師生合力製作鳳梨酥，今天到市場、火車站、大賣場義賣，義賣所得3萬元將捐助台灣之心愛護動物協會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市保長國小師生選擇用愛心義賣方式慶祝兒童節，一百多位師生合力製作鳳梨酥，今天到市場、火車站、大賣場義賣，義賣所得3萬元將捐助台灣之心愛護動物協會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市保長國小師生選擇用愛心義賣方式慶祝兒童節，一百多位師生合力製作鳳梨酥，今天到市場、火車站、大賣場義賣，義賣所得3萬元將捐助台灣之心愛護動物協會。記者陳雅玲／攝影

兒童節 義賣 鳳梨酥

延伸閱讀

兒童節連假遊台南送「巷仔Niau」限定好禮 3大古蹟景點每日發放

粉紅超跑5月2日起駕36小時內抵雲林北港 張麗善證實將陪走沉澱自己

兒童清明連假樂園限定優惠！ 12歲以下免費、炸裂青春運動裝扮享超值票價

高雄兒藝節衛武營登場 市府公布交通、票券攻略

相關新聞

北一女禁教職員接受中共官媒採訪 區桂芝：尊重配合

北一女老師區桂芝日前上「央視」專訪引發熱議，網路上流傳校長陳智源今對校內發布聲明，強調不違反法律規定尊重不同立場，但考量...

新竹學生專車停路口…學生被迫馬路中間上車挨轟 校方說明了

新竹縣某校學生專車，竟大膽違停在車流繁忙的光明六路與中華路口，讓學生直接在馬路中間上下車，引起網友撻伐。校方也說明，案發...

新二代用媽媽方法學外語 全國科學科普專業英文大賽連3年得獎

2024第五屆科學與科普專業英文能力大賽全國總決賽，國立員林高中10名學生分獲前三名及金頭腦獎，另得到團體組的生物科學冠...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

新北淡水竹圍國小兒童節趣味活動 學童玩樂中學習

這個星期就是小朋友最期待的兒童節，新北市教育局在四月定為兒童月，各學校都有一連串的兒童活動，而今天上午在淡水區竹圍國小，就舉辦了兒童節趣味遊戲活動，結合運動與科學，讓孩子體驗學校的足球還有科學教育，另外還有校園的彩虹志工媽媽們所準備許久的招潮蟹兒童劇場，讓孩子不只是可以玩好玩的遊戲，還能夠學習一舉兩得。

新北萬里野柳國小歡慶兒童節 小小解說員守護海洋

兒童節前夕，萬里區的野柳國小歡慶兒童節辦理系列活動，從環保愛地球的二手玩具市集，到重頭戲平日所學的應用呈現，小朋友擔任小小解說員，解說地質特色、海洋生態以及食魚紅綠燈，挑選數量充足的海產食用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。