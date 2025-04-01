雲林這學校慶祝兒童節超有愛 民眾大讚掏錢支持

兒童節將至，各地都有慶祝活動，雲林縣斗六市保長國小師生選擇用愛心義賣方式慶祝，一百多位師生合力製作鳳梨酥，今天到市場、火車站、大賣場義賣，義賣所得3萬元將捐助台灣之心愛護動物協會，師生盼藉由對流浪動物的關心，讓兒童節更有意義。

多數小朋友都期待能夠在兒童節活動玩得盡興，但保長國小去年有學生在兒童節時建議，希望兒童節可以「行善服務」做好事，因此校方選在今天，讓全校師生走上街頭義賣。

「阿姨好，我們在義賣鳳梨酥，要幫助流浪動物」，學生難得走進斗六西市場，沿路向買菜的民眾及攤商叫賣自製鳳梨酥，偶爾遇到拒絕仍不放棄，多位民眾看到當場以購買行動支持，更有民眾認為孩子的出發點非常難得「很棒」，一次購買一大包鳳梨酥支持。

校長張景哲說，學校自治小市長趙思語建議兒童節不是只有等著收禮物，也可以為社區貢獻一點心力，在全校小朋友票選下，決定將食農教育課程學習到的料理技巧應用，製作鳳梨酥及泡菜義賣，除沿街叫賣，也進行公益快閃表演，感謝民眾的支持。

張景哲說，今天上午的義賣活動，小朋友收入4萬多元，扣除食材成本，盈餘3萬元，將把募集的款項捐贈給台灣之心愛護動物協會，相信以公益為出發點的行動，對孩子們來說，今年的兒童節特別不一樣。