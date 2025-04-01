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教育局證實 北一女「禁止教職員受陸官媒採訪」…區桂芝：尊重配合

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北一女禁教職員接受中共官媒採訪 區桂芝：尊重配合

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北一女老師區桂芝日前上「央視」專訪引發熱議，網路上流傳校長陳智源今對校內發布聲明，強調不違反法律規定尊重不同立場，但考量兩岸關係緊張，禁止校內教職員接受中方官媒採訪，自己也會關閉臉書及拒絕所有媒體採訪。圖／議員曾獻瑩提供
北一女老師區桂芝日前上「央視」專訪引發熱議，網路上流傳校長陳智源今對校內發布聲明，強調不違反法律規定尊重不同立場，但考量兩岸關係緊張，禁止校內教職員接受中方官媒採訪，自己也會關閉臉書及拒絕所有媒體採訪。圖／議員曾獻瑩提供

北一女老師區桂芝日前上「央視」專訪引發熱議，網路上流傳校長陳智源今對校內發布聲明，強調不違反法律規定尊重不同立場，但考量兩岸關係緊張，禁止校內教職員接受中方官媒採訪，自己也會關閉臉書及拒絕所有媒體採訪。區表示，會尊重配合校方規定。

據了解，該聲明是校方轉給內部教職員與學生，並未公開。但教育局今天證實此事，基於校本管理，北一女校方已表達其立場。教育局強調，在教育中立之下，尊重教師專業自主權及捍衛言論自由

區桂芝日前接受對岸「央視」採訪，批評賴清德總統將中國大陸定調為「境外敵對勢力」，遭民眾檢舉，雖北市府經調查區並未違反教育中立，但校友、作家丘美珍更公開點名陳智源回應，陳僅在臉書表示「給網友：不要誤以為我會公開回應甚麼，因為有些話，我只會對學生說。」

網路上流傳疑似校長陳智源於校內發布聲明，內容提及北一女校風自由民主，在不違反法律規定前提下，包容多元意見並尊重不同立場，但考量近日兩岸關係緊張，禁止校內教職員工接受中華人民共和國所屬官媒採訪。

陳智源說，為避免個人言論引起社會輿論熱議或造成誤會，即日起將暫停社群網站發文謝絕所有媒體採訪。實際查看，陳目前已關閉臉書

區桂芝也說，對於校方決定表示理解，校長有他的壓力不想造成他的困擾，他尊重也遵守。

北一女教師區桂芝（中）對校友發公開信批評她綁架校譽表示，所有的壓力她一個人扛。聯合報系資料照
北一女教師區桂芝（中）對校友發公開信批評她綁架校譽表示，所有的壓力她一個人扛。聯合報系資料照
北一女中校長陳智源。本報系資料照
北一女中校長陳智源。本報系資料照

中共 北一女 區桂芝 央視 言論自由

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