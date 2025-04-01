不必坐在教室吃午餐 宜蘭冬山幼兒野餐歡度兒童節

迎接兒童節，宜蘭冬山鄉立幼兒園今天讓孩子鋪野餐墊玩桌遊，不必規規矩矩坐在教室吃午餐，開心品嘗漢堡兒童餐，300多名幼兒園小朋友直呼好玩，希望天天都是兒童節。

冬山鄉立幼兒園分成本園與中山分班，合計將近350名學生，鄉公所今天在幼兒園中庭安排「益」童歡樂GO‧快樂野餐趣活動，讓小朋友享受1日開放，喊著「不用坐在教室吃午餐囉」。各班小朋友拎著各式各樣餐具，鋪上可愛野餐墊席地而坐一起玩桌遊、悠閒享用兒童餐點，展開有趣的野餐玩桌遊體驗。

鄉長林峻輔表示，鄉立幼兒園重幼兒適齡、多元的均衡學習，更一向注重讓幼兒探索生活中有興趣的事物，規劃配合主題教學、節慶等活動，兒童節屬於小朋友的節日，放下書本，改以益智桌遊，與夥伴一起腦力激盪，午餐改以麥香魚、牛奶及水果，更是孩子們的最愛。