不必坐在教室吃午餐 宜蘭冬山幼兒野餐歡度兒童節
迎接兒童節，宜蘭冬山鄉立幼兒園今天讓孩子鋪野餐墊玩桌遊，不必規規矩矩坐在教室吃午餐，開心品嘗漢堡兒童餐，300多名幼兒園小朋友直呼好玩，希望天天都是兒童節。
冬山鄉立幼兒園分成本園與中山分班，合計將近350名學生，鄉公所今天在幼兒園中庭安排「益」童歡樂GO‧快樂野餐趣活動，讓小朋友享受1日開放，喊著「不用坐在教室吃午餐囉」。各班小朋友拎著各式各樣餐具，鋪上可愛野餐墊席地而坐一起玩桌遊、悠閒享用兒童餐點，展開有趣的野餐玩桌遊體驗。
鄉長林峻輔表示，鄉立幼兒園重幼兒適齡、多元的均衡學習，更一向注重讓幼兒探索生活中有興趣的事物，規劃配合主題教學、節慶等活動，兒童節屬於小朋友的節日，放下書本，改以益智桌遊，與夥伴一起腦力激盪，午餐改以麥香魚、牛奶及水果，更是孩子們的最愛。
今年鄉公所在代表會支持下，送給每位幼兒128元圖書禮券，可以在家人陪同下到店裡挑選喜愛文具。小朋友表示，兒童節可以不用在教室上課，有吃有玩，還有禮券可以拿，真是超開心的。
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