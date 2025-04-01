新竹學生專車停路口…學生被迫馬路中間上車挨轟 校方說明了

新竹縣某校學生專車，竟大膽違停在車流繁忙的光明六路與中華路口，讓學生直接在馬路中間上下車，引起網友撻伐。校方也說明，案發時間在上周，當天屬突發個案，是因有車輛占用學生專車停靠站點，事發後已加強學生安全教育，並調整站點。

有網友在「竹北大小事」貼出影片，畫面只見竹北市中華路與光明六路口，當時正值車流高峰，一輛掛著「全達」標誌的學生專車，竟直接停在交叉路口中間，學生見狀紛紛從人行道湧向馬路，從前後門一擁而上。貼文網友指出，影片拍攝於清晨6時50分，並痛批類似情況幾乎天天上演。

該客運業者在Google Map評論只有1.6顆星，不少網友紛紛抱怨司機駕駛包括遲到、超速、違規、車上有煙味等，有民眾留言：「搭校車遲到了一個多小時，一句司機忘記班表就敷衍帶過」、「每次車子也不知道在快什麼」、「整個車上都是煙味，真的很誇張，更不要說是載學生的了」、「一直逼車 一直逼車 狂按喇叭」。

對此事件，客運業者表示，主管都不在，無法回答。新竹縣交旅處表示，已和業者了解狀況，並已更改上下車地點。

校方則說明，該輛學生專車原本應停靠於既定站點讓學生上下車，但當天因該站點被其他車輛占用，導致司機還沒來得及將車輛開到站點，部分學生見車抵達便提前上前，誤以為可直接上車，司機見狀也開門配合，才會出現在馬路載學生的事件。

校方表示，接獲消息後已要求業者加強駕駛安全教育，同時調整該站點的上下車位置，改至鄰近空間較大、動線較佳的現代汽車門口，避免未來再發生類似爭議。

此外，學校已加強學生安全宣導，並請每部車的學生車長協助掌握狀況，並通報任何異常情形。校方也強調，這起事件發生時間約在上周，並非如網友所說「天天違規」，當天情形屬突發個案。