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兒童節午餐加菜吃龍蝦大餐 雲林這所學校吃得超開心
「大龍蝦上桌！」雲林縣四湖鄉南光國小歡度兒童節，今天一連吃了兩餐龍蝦大餐，校長黃瑞璋親自帶隊下廚，早餐龍蝦三明治由學生親自DIY，並導入英文教學，學生不僅學了廚藝還認識所有食材的英文，午餐焗烤龍蝦更可口，滿足師生味蕾，過了一個超歡樂的童節。
雲林縣四湖鄉南光國小學生不到60人但在兒童節前夕，每個人都異口同聲高喊「來讀南光真幸福！」，一道道龍蝦大餐上桌，師生垂涎三尺，能在學校吃到大龍蝦，學生像在作夢，但每個人心裡卻暖樂無比，笑口滿開。
熱愛廚藝自稱是「璋仔師」的校長黃瑞璋，為讓孩過一個不一樣的兒童節，今天多項課程改成活動式，與廚藝結合，利用學校餘加菜金，添購38尾大龍蝦，海產店老板得知是為慶祝兒童節，還給學校打了優惠折扣，期待師生都能吃得快樂。
龍蝦買來是好事，但宰殺卻成大問題，校長黃瑞璋掌起菜刀下廚，負起「屠龍」重責，約半多小時38隻大龍蝦全都平躺盤底，再由午餐秘書林玉娟、廚工王祈之、人事主任李冠慧下廚料理小朋友最愛的「起士焗烤龍蝦」。
除了午餐的龍蝦大餐，今天一早全校均在校吃早餐，這頓「早課」學生吃得更動更樂，原來由師生自行DIY製作「龍蝦三明治」，想吃美味好料理可得費點心思，老師把英文課程導入早餐，大家邊作早餐邊學英文。
「Sandwich」（三明治）、「Toast」（吐司）、「lobster」（龍蝦）、「vegetable」（蔬菜）每樣食材組成三明治之前，學生均需熟唸英文單字，學生笑說，他們邊流口水邊唸英文，很快就牢記了。
接連兩噸美味大餐，學生已有滿滿的福感，下午放學前，加碼重頭戲上場，麥當勞大餐進場，小朋友無不開懷尖叫，兒童笑聲滿校園，師生度過了一場「真喜樂」的童節。
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