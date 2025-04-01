新二代用媽媽方法學外語 全國科學科普專業英文大賽連3年得獎

2024第五屆科學與科普專業英文能力大賽全國總決賽，國立員林高中10名學生分獲前三名及金頭腦獎，另得到團體組的生物科學冠軍、人工智慧季軍，個人與團體的表演加總榮獲全國總冠軍。

全國科學與科普專業英文能力大賽由教育部委請國立科學教育館、台灣師大、新北市教育局合辦，比賽的科學專業英文項目6個科目，科普專業英文項目5個科目。第五屆分區賽去年11月舉辦，全國總決賽今年3月舉辦，因比賽跨年都冠上2024年。

第五屆全國總決賽75校、200多名科學與科普專業英文高手參加，員高學生13人參賽，10人獲1冠軍、4亞軍、3個季軍及兩個金頭腦總，獎數創校史最高紀錄。校長楊豪森今表示，特別感謝物理科教師倪赫擎除了平日指導，比賽帶隊自掏腰包補助學生旅費、賽後送獎金，無私奉獻令人敬佩。

得獎學生中，一年級和二年級的科學班學生吳宜蓁，參加科學與科普專業英文能力大賽培訓，知道同名同姓，都覺得「太巧了」，兩人外型不同，平日沒在一起上課，老師和同學不會搞混，培訓時同一教室，指導老師倪赫擎要講出年級加姓名來區分。這次她們參加不同學科競賽都得亞軍，表示「真巧合」。

新二代吳泰均就讀大同國中時已喜歡理科，升學員林高中獲教師陳芳君鼓勵，連續3年參賽，依規定得獎項目不能年年參加，他先後得到化學科冠軍、物理科冠軍，今年數學科一樣滿分卻作答時間多一點，屈居季軍；他說，得獎訣竅是多刷題庫題目、多看科普英文影片及多讀專業英文。

吳泰均提供3個常用學習網站What if、veritasium（偏科學）及3blue brow（偏數學），他也使用「知識王」等APP學西文、俄文。他表示，他母親是越南人，來台之後忽然中文精進，證實語文必須常講、常用，他用母親的方法學習果真有效。

員高教師英文科教師王貴慧、張維書2021告訴物理科教師倪赫擎、陳芳君及其他自然科老師有這個競賽，倪赫擎和陳芳君報名2021第二屆的「教師組」，在全國賽分獲物理科金腦獎、化學科亞軍，陳芳君參加第三屆參自然科學科，全國賽得到冠軍。倪赫擎等教師把備賽、比賽的經驗傳授學生，已帶員高學生連續參賽三屆，自稱「一試成主顧」。